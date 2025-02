César 2025 : la grand-messe du cinéma investit (cette année encore) la salle de concerts et spectacles la plus mythique de Paris

Les César reprennent leurs quartiers dans la salle la plus iconique de Paris. Un écrin mythique où se croiseront robes de gala, discours engagés et peut-être un ou deux moments de gêne en direct. Bref, le grand raout du cinoche français s’offre une scène à sa hauteur. Rideau.

Le Châtelet ? Connu. Pleyel ? Déjà fait. Pour sa 50ᵉ édition le 28 février, la grand-messe du cinéma français pose (une fois de plus) ses valises à l’Olympia, temple du spectacle depuis 1893. Une salle qui a vu défiler Edith Piaf, les Beatles, Bowie ou encore Juliette Armanet, et qui s’apprête à accueillir le gratin du 7ᵉ art pour une nuit entre palmarès, discours sentencieux et moments de gêne en direct.

Cette année, Catherine Deneuve joue la patronne en présidant la cérémonie, Jean-Pascal Zadi (Tout simplement noir) animera la soirée, Julia Roberts et Costa-Gavras repartiront avec un César d’Honneur, et côté films, c’est Le Comte de Monte-Cristo d'Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte qui mène la danse avec 14 nominations (13 pour L'Amour ouf et 12 pour Emilia Pérez). Tout ça, évidemment, sous l’œil des caméras de Canal+, qui diffusera l’événement en direct le 28 février 2025.

Niveau décor, difficile de faire plus culte que l’Olympia. Une salle qui a traversé les époques, de La Goulue en 1893 à Prince Waly en 2024, et dont la façade rouge néon continue d’illuminer le boulevard des Capucines comme un phare dans la nuit parisienne. Bruno Coquatrix lui a donné son aura légendaire dans les années 50, avant qu’elle ne devienne le passage obligé des plus grands artistes. Et maintenant, des César.