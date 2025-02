En avril, le Théâtre du Châtelet se transforme en skatepark avec Pedro Winter à la direction musicale

Du 25 au 27 avril, Pedro Winter balance les BPM pendant que des as du skate, du parkour et de la danse performent sur les planches du Théâtre du Châtelet. Un spectacle aussi libre qu’un trick bien plaqué, avec des performers qui ont déjà ambiancé Paris 2024.

Un théâtre à l’italienne, des moulures baroques, un velours rouge qui fleure bon l’académisme... et, au centre, une rampe de skate. OLLIE débarque au Théâtre du Châtelet du 25 au 27 avril pour cinq représentations, et autant dire que ça va secouer les lustres.

Pedro Winter aux platines, les performers en l’air

Conçu comme une collision maîtrisée entre skate, parkour et danse contemporaine, le spectacle, mis en scène par Nicolas Musin, joue sur l’instinct brut et la précision du geste. Un ballet urbain qui sent le bitume et la prise de risque, porté par Pedro Winter, chef d’orchestre de la bande-son, où se mêlent pépites électroniques et textes incisifs de Kae Tempest, Mark Gonzales et Matt Lloyd.

© Fred Mortagne

Sur scène, des riders taillés pour l’exploit. Parmi les 17 performers, Caryl Cordt-Moller, champion du monde 2024, et Maxime Renaud, tous deux aperçus en porteurs de flamme masqués lors de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris. Emmanuel Nasshan, lui, a déjà fait le grand saut – littéralement – avec un salto latéral à 130 mètres de haut sur la tour Eiffel (histoire de tester les limites de la gravité). À leurs côtés, Meryt, ex-gymnaste passée par le Ballet de Hambourg et étoile montante du hip-hop, ainsi que quatre skateurs parisiens sélectionnés pour rider la rampe centrale du show.

Pensé avec la Compagnie UMA (Urban Move Academy), pépinière de talents où le geste urbain se sculpte et se transmet, OLLIE ne s'arrêtera pas là : le projet vise les scènes du monde entier. 1h10 de ride non-stop, où la rue trace sa ligne sous les projecteurs sans jamais perdre de vitesse.

© Fred Mortagne

Où ? Théâtre du Châtelet, 1 Pl. du Châtelet, 75001 Paris

Quand ? Du 25 au 27 avril

Prix ? de 9 à 80 €

Billetterie par ici.