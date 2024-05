C’est officiel : trois restos de viande à Paris font partie des meilleurs du monde !

Noël tombe en mai pour les carnivores ! En effet, le classement 2024 des 101 meilleurs restaurants de viande de la planète du World’s Best Steak Restaurants vient de sortir. Trois adresses viandardes de Paris y montrent leurs muscles ! À la 35e place, les grillades argentines d’Anahi de Thierry Paludetto s’imposent comme la locomotive de ce train de côtes devant Clover Grill de Jean-François Piège et sa cuisine à la braise (n° 46) et le modeste Bœuf Volant de Jonathan Capitaine (n° 79).

Les fondus de protéines animales doivent se préparer à enquiller les miles s'ils veulent s'attabler aux meilleures steakhouses (le réchauffement clima quoi ?) puisque le trio de tête du classement se répartit sur trois continents : Parrilla Don Julio à Buenos Aires (n° 1), Bodega El Capricho à Jiménez de Jamuz en Espagne (n° 2) et Margaret à Sydney (n° 3).

Le classement World’s Best Steak Restaurants existe depuis 2019, et pour y figurer, un restaurant doit passer sur le grill de critères stricts, avec notamment une importance particulière accordée au « goût, terroir, caractère, persillage, coupe et préparation » de la viande.