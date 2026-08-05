Un coup de train, un coup de tram, et vous y êtes : bienvenue à la cueillette, où le circuit court se parcourt, du champ à l’assiette. Les possibilités abondent à côté de Paris. Il y a celle des Fermes de Gally, à Bailly, celle de la Ferme du Logis, à Jumeauville, la cueillette de Cergy ou celle de Chanteloup… Après une petite heure de trajet, les trottoirs laissent place aux rangées de tomates, aux champs de tournesols et aux vergers tout pleins de fruits. Le principe est simple : on cueille ce qui nous fait envie, on en profite pour réviser ses fruits et légumes de saison, et on passe en caisse (pensez à apporter un sécateur et un panier).

L’activité peut facilement occuper une demi-journée : la plupart des cueillettes s’étendent sur des dizaines d’hectares, et il n’est pas rare de se perdre entre les fraises et les courgettes. Aucune raison de paniquer, on vous donnera le plus souvent un plan à l’arrivée, pour vous aider à vous repérer. En ce moment, on peut notamment y faire le plein de fraises, tomates, œillets, poivrons, glaïeuls ou… cornichons. En plus de changer les idées à votre meilleur pote en plein deuil post-rupture, c’est l’occasion de consommer (vraiment) frais et local, et de s’offrir une parenthèse au vert. Que vous pourrez parfois prolonger à la buvette, à la Ferme du Logis notamment, avant de rentrer cuisiner !