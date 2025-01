Paris classée parmi les meilleures destinations pour 2025

Les Traveller’s Choice Awards 2025 de TripAdvisor viennent de tomber, et cette année, une nouvelle reine s’installe sur le trône des destinations mondiales. Ces prix, qui classent le « meilleur du meilleur » à l’échelle internationale, explorent tout : des lieux irréprochables pour une lune de miel aux spots inévitables pour les baroudeurs en solo. Mais alors, quelle ville décroche le Graal cette fois-ci ?

Londres. La capitale du fish and chips croustillant, avec ses musées par dizaines, ses théâtres qui affichent complet soir après soir, et ses restos où l’on peut passer d’un curry authentique à un menu étoilé sans transition. Londres s'offre la couronne et détrône Dubaï, qui régnait sans partage depuis 2022. Un virage net dans les tendances, et une victoire sans appel pour la ville anglaise.

Sur TripAdvisor, certains utilisateurs ne mâchent pas leurs mots : Londres est « la plus grande ville de la planète » pour l’un, tandis qu’un autre la décrit comme « une destination où l’on peut revenir encore et encore, sans jamais se lasser ». Bali décroche l’argent et en profite pour coiffer Dubaï au poteau, reléguée à la troisième place. Mais ne vous inquiétez pas pour l’ex-reine du luxe : entre ses gratte-ciels qui chatouillent les nuages et son obsession pour l’opulence, Dubaï reste une valeur sûre pour ceux qui aiment voir les choses en (très) grand.