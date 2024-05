Cet été, dînez dans une poissonnerie pour goûter les meilleurs poissons de Paris

C’est l’adresse de poissonnerie que les chefs se refilent sous le ciré. Montée en 2021 par Arthur et Marie-Victoire, un couple d’anciens cadres, la poissonnerie Viot conserve ses poissons (au sourcing impeccable) sans le moindre morceau de glace. Vidés, maigres, pagres ou turbots maturent tranquillement dans des vitrines réfrigérées en attendant le chaland.



Afin de vous convaincre de la qualité de la poiscaille et des fruits de mer, le chef d'origine japonaise Masayoshi Haraguchi (passé chez Dominique Bouchet et l’Atelier Joël Robuchon) va cuisiner les produits de la boutique durant tout l’été. Deux salles, deux moments, deux ambiances.

Du mardi au jeudi, ça se passe dans la poissonnerie pour un menu omakase au cordeau, et les vendredis et samedis soir, en terrasse de la boutique pour des assiettes d’izakaya plus popu. Comptez 90 € le premier et 15 € pour les secondes. On ne connaît pas encore les plats mais on a déjà envie de plonger.

Où ? 6 rue Lobineau, Paris 6e.

Quand ? Du 1er juin au 14 août 2024 les mardis mercredis et jeudis au dîner. Réserver ici.

