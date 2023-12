Une adresse brute et chic tout en pierres à vif et baies vitrées où se pressent (pas de résa possible) les cadres du coin. Depuis la cuisine ouverte, les maîtres ramens envoient des balles de bols comme ce toripota, un butyreux bouillon de poulet plus riche que Bernard Arnault dans lequel flottent nouilles, œuf mollet, algue nori et deux tranches de porc braisé. Un délice sapide et velouté. Parmi les six recettes proposées, on trouve une très réussie version végé.

Où ? 29 rue d'Argenteuil, Paris 1er.