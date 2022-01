Cet été, la friche Plein Soleil brillera pour une deuxième saison

C'est une info sortie de derrière les fagots qui ravira les guincheurs estivaux. On vient d'apprendre que Plein Soleil, cet espace festif déconnecté de l'escouade Bleue Nuit ouvert en juillet dernier du côté de la Ferme du Buisson (Torcy), allait rallumer les lumières pour une nouvelle saison. Pour l'heure, si les infos sont encore parcellaires, elles nous permettent tout de même d'envisager de belles perspectives.

Ce qu'on sait, c'est que l'espace de 2 600 mètres carrés sera entièrement repensé et que ce Plein Soleil brillera en juin et juillet et uniquement les week-ends. Pour le programme, un peu à la manière de la première cuvée, il sera construit autour de fêtes open air électroniques option house, disco, funk. Pour rappel, l'an dernier, on avait croisé des noms comme Motor City Drum Ensemble, Bambounou, Palms Trax ou le Camion Bazar.

Enfin, on devrait aussi avoir droit à tout plein d'autres choses, entre performances, stands (des disquaires ?) et ateliers. Allez, à cet été, en espérant que la météo (et la situation sanitaire) soit avec nous !

Quand ? Ouverture prévue en juin-juillet 2022

Où ? La Ferme du Buisson, Allée de la Ferme, 77 186 Noisiel