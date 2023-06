Cet été, le jardin du Quai Branly propose une programmation 100 % japonaise

Cette année, la prog du Jardin d’été du musée du Quai Branly se cale sur le fuseau horaire du pays du Soleil-Levant. Annoncé du 8 juillet au 27 août, l’événement sera jalonné d’un cortège d’ateliers et initiations aux arts, arts martiaux et artisanats japonais. Le pourquoi de cette affiche 100 % made in Japan ? L’exposition pour la première fois à Paris d’une tapisserie d’Aubusson (la Mecque de la tapisserie) illustrant une scène de l’anime Princesse Mononoké de Miyazaki.

Tapie dans le hall, les visiteurs découvriront une tapisserie de 5 sur 4,60 mètres intitulée Ashitaka soulage sa blessure démoniaque, issue d’une collab entre la manufacture royale d’Aubusson et le Studio Ghibli. La classe. Vous aurez ensuite tout l’été pour vous initier aux cultures japonaises, entre formations à l’art du sabre, lectures de contes locaux et balades dans le jardin. Mais l'événement vedette, ce sera la première édition d’un ciné en plein air dédié aux animes japonais, avec, entre autres, la projection d’une grande partie des films des cofondateurs Hayao Miyazaki et Isao Takahata.

Le meilleur pour la fin : tous les ateliers sont gratuits et vous pourrez profiter d’une nocturne (elle aussi gratuite) le jeudi pour découvrir les expos du moment, comme Senghor et les arts. Kanpai !

Quand ? Du 8 juillet au 27 août 2023

Où ? 29 quai Jacques-Chirac Paris 7e

Combien ? Jardin en accès libre. Accès au musée selon la tarification