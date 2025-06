Cet hôtel parisien vient d'être élu meilleur hôtel du monde

Le guide français La Liste a dévoilé son classement 2025 des meilleurs hôtels du monde. Le palmarès s’appuie sur l’analyse de milliers de critiques de presse, d’avis de professionnels du secteur et de retours de clients, compilés à l’aide d’un algorithme.

Deux établissements parisiens en tête du classement

Dix hôtels obtiennent le score maximal, dont deux situés à Paris : La Réserve Paris et Cheval Blanc Paris. Le classement distingue aussi deux établissements londoniens (The Savoy et The Connaught), deux hôtels asiatiques (Mandarin Oriental Bangkok et Peninsula Shanghai) et deux nord-américains (Peninsula Chicago et Rosewood Mayakoba, au Mexique).