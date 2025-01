Cette before planquée veut réveiller les Grands Boulevards !

Un lettrage rondouillard sur une peau en sueur. L’annonce du Gymnase Club jouait la carte du minimalisme sudatoire et du mystère maximal. Alors que l’ouverture se profile le 16 janvier avec, aux platines, une triplette cossue de DJ d’obédience hip-hop (Warren Ko, Urumi et Andy 4000), on en sait un peu plus et c’est plutôt excitant.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LE GYMNASE (@legymnaseclub_)

Moulures, vin nature et hip-hop

Le lieu d’abord. Pas besoin de venir avec votre serviette, ce Gymnase Club ne s’incruste pas vraiment dans un gymnase mais au premier étage du théâtre du Gymnase sur les Grands Boulevards. On va y bouger des genoux dans une galerie à moulures louis-philippardes et lustre ouvragé carrément en décalage avec l’image urbaine hype de la soirée. Le vrai plus ? La vaste terrasse sur le boulevard Bonne-Nouvelle où fumer et prendre l’air aux beaux jours. Si le Gymnase Club commence en douceur avec une séance par mois pendant trois mois, au printemps ça dervait s’accélérer à trois dates mensuelles. Derrière ce drôle de projet, on trouve un improbable attelage : Jean-Samuel Halifi, organisateur de la la biennale de Paname ; Alexandre Teslar, directeur artistique du théâtre et Eliott Roule, le taulier du cool Ave Pizza Bar. Car oui, on soigne sa ligne dans ce Gymnase Club à grands coups de pizza et de vins nature ! Bref, tout cela donne une adresse hybride séduisante qui rappelle Chop Chop dans le mélange des genres. Il y a pire modèle !

Où ? 38 bd de Bonne-Nouvelle, Paris 10e

Quand ? Le 16 janvier 19h-2h