Cette boucherie du 11e arrondissement vient d’être sacrée commerce de bouche de l’année

Pour fêter ses dix ans en France, Uber Eats a organisé les premiers Uber Eats Awards, qui célèbrent les restaurants et commerçants de tout le pays, partenaires de l’application. Après un vote ayant mobilisé plus de 50 000 personnes, puis des demi-finales régionales, les quinze finalistes du concours avaient rendez-vous à Paris le 4 novembre pour présenter leur spécialité au jury national.

Dans la catégorie commerce de bouche de l’année, c’est la Boucherie moderne qui remporte le trophée. Ouverte en 2005 par John-Alexandre Gillot, cette adresse située au 249 bd Voltaire, dans le 11ᵉ, a conquis les jurés avec sa côte de bœuf maturée, une spécialité de la maison. Outre la gloire, cette distinction s’accompagne d’une dotation financière de 15 000 €, destinée à accompagner le développement de la boutique déjà très active sur les réseaux. Intraitable sur la qualité, la boucherie ne se fournit qu’auprès d’éleveurs normands situés à moins de 200 km de Paris et n’achète que des carcasses entières pour garder des prix tenus.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Boucherie Moderne (@boucheriemoderne)