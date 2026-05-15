Cette expo parisienne réunit 145 œuvres saisissantes créées au cœur d’un hôpital psychiatrique historique

Au MAHHSA, dans l’enceinte de l’hôpital psychiatrique Sainte-Anne, 145 œuvres bousculent notre regard sur l’art, la psychiatrie et la création.

Il y a des musées qui s’installent dans d’anciens palais, d’autres dans des friches liftées au béton ciré. Le MAHHSA, lui, se niche dans l’enceinte du centre hospitalier Sainte-Anne, l’un des grands lieux de l’histoire psychiatrique parisienne. Et c’est précisément là que se joue Chefs-d’œuvre. Au cœur de la collection Sainte-Anne, une exposition visible jusqu'au 26 juillet 2026.

Après deux accrochages consacrés au Plancher de Jeannot, le Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne remet sa collection au centre du jeu avec 145 dessins et peintures, réalisés entre 1858 et 2020. Pas question ici d’aligner les œuvres comme des fiches médicales ou de les coincer dans une frise bien sage. Le parcours préfère les télescopages : mémoire de l’asile, paysages rêvés, mondes intérieurs, art brut, scènes intimes, symbolisme.

On y croise des artistes passés par l’hôpital, des patients dont les œuvres ont fini par quitter le seul champ psychiatrique, mais aussi des créateurs venus regarder cet univers de près. Le tout compose une exposition qui cherche moins à diagnostiquer qu’à déplacer le regard. Autrement dit : rappeler que ces œuvres ne sont pas des curiosités cliniques, mais des gestes artistiques à part entière.

Où ? MAHHSA, Centre hospitalier Sainte-Anne, 1 rue Cabanis, Paris 14e.

Quand ? Du 16 avril au 26 juillet 2026. Le musée est ouvert du mercredi au dimanche, de 13h à 18h.

Prix ? L’entrée coûte 5 €, avec gratuité pour les moins de 26 ans, les demandeurs d’emploi, les cartes presse et Icom notamment.

Attention, le musée n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.