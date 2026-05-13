Cette île privée qui a défrayé la chronique en Europe rouvre ses portes cet été (et tout le monde peut y accéder)

C'est un privilège de vivre dans un endroit magnifique, encore faut-il pouvoir en profiter soi-même. Les habitants de Sveti Stefan, au Monténégro, en ont fait l'amère expérience. La ville insulaire, reliée au continent monténégrin par une mince bande de sable, est célèbre pour son rôle de resort de luxe qui, au fil de son histoire, a accueilli des personnalités comme Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor ou encore les Beckham.

Transformé en hôtel dans les années 1950 par le gouvernement yougoslave, puis reconverti en Aman Sveti Stefan en 2009, le resort avait fermé ses portes il y a cinq ans après que les habitants avaient réclamé l'accès aux plages de l'île, jusqu'alors réservées à une clientèle haut de gamme. Il rouvrira le 1er juillet prochain, avec deux plages (Sveti Stefan Beach et King's Beach) accessibles au public, et une troisième (Queen's Beach, nichée dans un lagon de carte postale) réservée aux seuls résidents du resort.

Cette réouverture fait suite à un accord entre les locataires de l'île et le gouvernement monténégrin, qui obtiendra 10 % des bénéfices, selon The Independent. Sveti Stefan dispose également de deux piscines publiques (dont une réservée aux adultes) et de trois restaurants : Arva pour une cuisine italienne, Piazza pour des antipasti et des plats façon taverna, et le Cliff Pool Bar, dont le nom dit tout.