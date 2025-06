N’est-ce pas le rêve, quand un week-end entre copines dépasse enfin le stade du groupe WhatsApp et qu’on atterrit dans la ville parfaite pour l’occasion – avec des bars sympas, une ambiance conviviale et festive, de la nourriture qui régale et, si les astres sont alignés, un peu de soleil en prime ? Bonne nouvelle : une récente étude menée par Titan Travel a justement identifié les meilleures destinations pour profiter à fond d'une escapade entre amies. Au programme : accessibilité à pied, attractions gratuites, monuments emblématiques, restos et bars de haut vol. La grande gagnante ? La jolie ville vallonnée de Porto.

Porto, reine des week-ends entre copines

C’est bien ça : la deuxième ville du Portugal décroche la première place de l’étude, avec un joli score de 8,68 sur 10. Porto compte pas moins de 89 spas et centres de bien-être, ainsi qu’une ribambelle de spots où danser jusqu’au bout de la nuit. Ajoutez à ça une ville globalement sûre, au climat doux, facilement arpentable à pied, et bourrée de bonnes bouteilles et d’assiettes de rêve. Un petit porto-tonic, ça vous tente ?

Et derrière Porto ? Florence et Édimbourg complètent le podium

En deuxième position, on retrouve Florence avec un score de 8,09 sur 10. Titan Travel décrit la ville toscane comme un « incontournable pour la culture » – difficile de les contredire – et un endroit où « la gastronomie occupe le devant de la scène ».

Photo de Jonathan Körner sur Unsplash

La troisième marche du podium revient à Édimbourg, avec une note de 8. Selon l’étude, « que vous ayez envie d’un déjeuner décontracté ou d’un dîner habillé, Édimbourg tire son épingle du jeu avec ses 181 pubs et clubs, et une belle diversité d’options pour manger ». Découvrez le top 10 complet ci-dessous.

Photo de Bayo Adegunloye sur Unsplash