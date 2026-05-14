Cette petite ville française méconnue explose les réservations pour les ponts de mai 2026

Pour les ponts de mai 2026, une petite ville du Val de Loire crée la surprise avec une hausse de 47 % des réservations. Derrière Paris, Amboise s’impose comme l’escapade française qui affole les voyageurs en quête d’un long week-end facile.

Les ponts de mai, c'est souvent le même dilemme : partir loin et stresser, ou rester près et profiter. Cette année, beaucoup de Français ont tranché : Amboise. La ville du Val de Loire se hisse à la deuxième place des destinations les plus réservées pour ces week-ends prolongés, selon Hellotickets, juste derrière Paris, avec une hausse de 47 % par rapport à 2025. Pas anodin.

En Indre-et-Loire, au bord de la Loire, la ville a ce qu'il faut pour rentabiliser deux jours sans s'épuiser en trajets. Le château royal surplombe le fleuve, le Clos Lucé, où Léonard de Vinci a terminé sa vie, est à quelques minutes à pied. La ville peut aussi servir de point de départ pour explorer plusieurs sites majeurs du Val de Loire. Chenonceau, Chaumont-sur-Loire ou encore Chambord se trouvent à distance raisonnable pour une excursion à la journée. Les voyageurs peuvent ainsi construire un séjour court autour d’Amboise, tout en profitant des châteaux et paysages qui font la réputation de la région.