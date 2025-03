Cette ville à 3h de Paris vient d’être élue meilleure destination au monde pour le printemps

On ne voudrait pas porter la poisse, mais on dirait bien que le printemps a (enfin) décidé de pointer le bout de son nez dans l’hémisphère nord. Et soyons clairs : on prêche le voyage toute l’année (matez donc nos guides et bons plans à faire dans les meilleures villes du monde), mais cette saison a quand même un petit quelque chose en plus pour explorer le monde.

Amsterdam souffle ses 750 bougies (et ça va être grandiose)

Pour nous filer un peu d’inspi voyage, Airbnb vient de lâcher la liste des destinations qui cartonnent le plus en ce moment, avec une montée en flèche des recherches par rapport au printemps 2024. Parmi elles ? Amsterdam, la mignonne capitale batave, qui se réveille comme jamais à cette période de l’année. Pourquoi ? Facile : les tulipes, pardi ! Dès la fin mars, direction Keukenhof et autres spots fleuris pour en prendre plein les mirettes avec l’un des plus beaux spectacles floraux du monde.

Mais cette année, Amsterdam mérite surtout une place de choix sur votre radar pour une raison de taille : la ville fête ses 750 ans. Et quand on dit fête, on parle d'un gros anniversaire. Tout au long de 2025, attendez-vous à des concerts, des expos et une ribambelle d’événements. Jetez un œil à la prog’ des prochains mois et calquez votre trip en conséquence.

Parmi les autres destinations en vogue ? Ubatuba, un paradis brésilien planqué dans l’État de São Paulo, parfait pour les amateurs de vagues et de sable chaud. Et Milan, la capitale du style et de la sape en Italie. Mais ce n’est qu’un avant-goût – la suite du classement est juste en dessous.