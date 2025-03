Un train à 10 € va bientôt relier deux des villes les plus cool d'Europe

Que vous soyez branché nuits moites dans des repaires un peu crado ou marathon culturel entre galeries et musées, Berlin et Amsterdam savent y faire niveau cool. Alors forcément, quand on apprend qu’un billet de train quasi donné va bientôt relier les deux, on tend l’oreille. Un trajet A(msterdam) - B(erlin) pour le prix d’un burger ? Banco.

Berlin et Amsterdam bientôt reliées par un train à 10 €

La compagnie ferroviaire low-cost néerlandaise GoVolta lance une nouvelle ligne entre les deux capitales d’ici septembre, avec au moins 110 billets par train affichés à 10 €. Si vous êtes du genre pressé en revanche, passez votre chemin : ce trajet prend environ huit heures, contre six pour un Deutsche Bahn, plus classique. Mais pour les voyageurs à petit budget, c’est une aubaine à ne pas louper. Pour vous donner une idée, les billets entre Amsterdam et Berlin varient généralement entre 37,90 € et 257 €, selon l’heure de départ, la classe, la compagnie et l’anticipation de votre réservation. Ah, et ce n’est que le début : des extensions vers Copenhague, Paris et Bâle sont déjà dans les cartons. Gardez un œil ici pour suivre les mises à jour et savoir exactement quand ces billets à prix cassés seront mis en vente.