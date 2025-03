Chaillot fait fusionner mode et danse pendant deux jours en avril

Chaillot fait son fashion-week-end. Les vendredi 4 et samedi 5 avril, cette nouvelle édition des « Chaillot Expériences » propose un pas de deux entre la mode et la danse, déployé dans tous les espaces de l’institution. Un grand raout explorant les multiples et fertiles affinités qui existent entre les deux arts, sous l’égide de certains des plus grands créateurs et chorégraphes de notre époque. Quelques noms, au hasard ? Angelin Preljocaj, Jean-Paul Gaultier, Christian Rizzo, Issey Miyake… À croiser au gré des extraits de ballet, installations sur mesure, cours de danse et autres défilés-cabaret au programme de ce weekend parfaitement taillé.

Des vêtements prêt-à-danser

Une façon de mettre les projecteurs et d’admirer de près certains des plus beaux costumes réalisés pour la scène par d’éminents designers, comme ceux d’Azzedine Alaïa, Jean-Paul Gaultier ou Issey Miyake, imaginés pour les ballets d’Angelin Preljocaj (qui a également travaillé avec Dior). Le gros plus de l’événement ? Vous ne les découvrirez pas à travers une expo et des mannequins figés, mais via des extraits live des différents ballets, témoignant de la beauté du vêtement en mouvement.

Comme point d’orgue de l’événement, un défilé de 45 minutes en forme de revue de cabaret est programmé, revenant sur les quarante ans de création sulfureuse et coquette de Fifi Chachnil. Pour l’occasion, la designer et styliste (qui a collaboré avec Pierre et Gilles, le Crazy Horse ou Lio en parallèle du développement de sa marque) invitera certains de ses amis à parader… dont Philippe Katerine, Arielle Dombasle ou Blanca Li !

Où ? Chaillot - Théâtre national de la Danse, 1 place du Trocadéro, Paris 16e

Quand ? 4 et 5 avril 2025

Combien ? 9 € en plein tarif