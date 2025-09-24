Chaud devant, la Pizza Week arrive à Paris

Un peu en retard sur la Suisse, l’Espagne ou Milan, Paris va accueillir sa première Pizza Week. Du 7 au 11 octobre, vingt pizzerias de la ville (mais aussi en banlieue) célèbrent la pâte au levain, les recettes originales et le feu de bois. Y participent des adresses bien connues de nos services (Anima, Faggio, La Felicità, Dalmata) mais aussi le petit nouveau (de 1870 !) Da Michele.

menus speciali

Le programme s'avère plus chargé qu’un calzone : quatre-mains avec des chefs invités venus d’Europe, recettes en édition limitée ou menu dégustation… Ainsi, le 7, Peppe Charonne organise une soirée spéciale avec musique live et une recette exclusive réalisée par Simone Zanoni, chef du George à Paris ; le 9, Faggio expérimente des pizzas à la pâte à la bière ; le 11, IMperfetto invite Michele Pascarella, de The Road à Londres, le chef privé Davide Filadoro et Carmen Vecchione, de la pâtisserie Dolciarte à Avellino…

Cela suffira-t-il à laver l’affront que Paris n’a glissé aucune adresse dans les 50 meilleures pizzerias du monde en 2025, classement établi par 50 Top Pizza, organisateur de la Pizza Week (la seule française est IMperfetto à Puteaux) ?

Quand ? du 7 au 11 octobre

Programme complet ici

Par ici pour nos pizzerias parisiennes préférées