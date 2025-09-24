Cet automne, le Louvre lance son ciné-club

Ce cycle creusera les grands thèmes de la vie et de l’œuvre de David, qui a toujours utilisé ses toiles comme des manifestes figurant ses différentes convictions politiques

Pour les 200 ans de sa mort, le Louvre se plie en quatre pour Jacques-Louis David ! En parallèle de la rétrospective (du 25 octobre 2025 au 26 janvier 2026) retraçant la carrière de ce monument de la peinture française, le musée a annoncé la tenue d’un ciné-club thématisé : De David à Kubrick. De la Révolution à l’Empire au ciné.

Autour des grands thèmes de la vie et de l'œuvre de David

Organisé du 17 au 26 octobre, ce cycle creusera les grands thèmes de la vie et de l’œuvre de David, qui a toujours utilisé ses toiles comme des manifestes figurant ses différentes convictions politiques : d'abord farouchement révolutionnaire, il est élu député de la Convention et devient un proche de Robespierre, il peint le Serment du Jeu de Paume, avant de rendre hommage au journaliste Jean-Paul Marat avec Marat assassiné ; puis, à l’avènement de l’Empire, il devient un fidèle de Napoléon, peignant en tant que Premier Peintre Le Sacre de Napoléon ou Bonaparte franchissant les Alpes au Grand-Saint-Bernard.

Pour retranscrire ce parcours à l’écran, le Louvre affiche sur sa grille une dizaine de films et documentaires (tous réalisés par des hommes...) : Un peuple et son roi de Pierre Schoeller, La Marseillaise de Jean Renoir, Waterloo de Sergueï Bondartchouk, Barry Lyndon de Stanley Kubrick, La Nuit de Varennes d’Ettore Scola ou encore la fresque Napoléon d’Abel Gance. De quoi se donner des idées de révolution, non ?

Quand ? du 17 au 26 octobre 2025

Où ? Auditorium du Louvre Michel Laclotte, Cour Napoléon, Place des Pyramides, Paris 1er.

Combien ? de 5 à 10 € (billetterie ici)

Bonaparte franchissant les Alpes au Grand Saint-Bernard © GrandPalaisRmn (musées des châteaux de Malmaison et de Bois-Préau), Franck Raux

