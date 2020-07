Cinéclub Paradiso : 3 jours de cinéma en plein air gratuit ce week-end !

Ça bouge à Boulbi ! En plus de l'exposition des Extatiques (à découvrir sur place), La Seine Musicale accueille sur son parvis le CinéClub Paradiso. Un bon plan 100% gratuit, du 24 au 26 juillet prochains. Bonus : avant chaque séance de cinéma en plein air, vous assistez à un concert live, en lien avec l'univers musical des films projetés. Histoire de vous plonger dans l'ambiance direct !

Chaque soir, accueil à partir de 19h, concert à 20h et début du film à 21h. Mais attention : nombre de places limité (300 personnes par soirée) et réservation obligatoire.



Demandez le programme !



Vendredi 24 juillet 2020

Concert Big-Band avec Vintage Orchestra

Dancer in The Dark de Lars von Trier



Samedi 25 juillet 2020

Concert de l'orchestre de chambre Classik Ensemble

Projection d'Amadeus de Milos Forman



Dimanche 26 juillet 2020

Concert avec Soul Orchestra

Projection de Ray, biopic de Ray Charles avec Jamie Foxx

Où ? La Seine Musicale, île Seguin, 92100 Boulogne Billancourt

Quand ? Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 juillet 2020, 19h-23h.

Combien ? Gratuit, réservation obligatoire. Plus d'infos ici

