Cinéma en plein air : les animaux crèvent l’écran au quai Branly

Dans le cadre de son festival Jardin d’Été, le musée du Quai Branly – Jacques Chirac propose une nouvelle saison de cinéma à la fraiche

Depuis l’été 2023, dans l’écrin hémicyclique de son théâtre de verdure, le musée du Quai Branly propose un cinéma en plein air thématique et gratuit. Il y a eu la nature, la gastronomie et cette année la programmation va tourner autour de la figure de l’animal, réel ou imaginaire.

Loup, cigogne et monstre

Cela commence avec l’Odyssée de Pi d’Ang Lee et son tigre , puis va explorer la figure mystique de l’animal (Louise et la légende du serpent à plumes de de Hefang Wei, La Tortue Rouge de Michael Dudok, Le Roi des singes contre le palais céleste), se rapprocher du documentaire (Antarctica de Koreyoshi Kuraha ; Panthère des neiges, de Marie Amiguet et Vincent Munier, Le Peuple migrateur, de Jacques Perrin, Jacques Cluzaud et Michel Debats) ou carrément partir dans le fantastique avec The Host de de Bong Joon-Ho ou le Règne animal de Thomas Cailley. Les films sont projetés en VF (à l'exception du film Antarctica le samedi 25 juillet) et si la météo s’avère par trop tropicale, les projections auront lieu au théâtre Claude Lévi-Strauss, au niveau – 2 du musée.

Où ? 37 quai Branly, Paris 7e

Quand ? Tous les jeudis, samedis et dimanches du 09 juillet au 02 août 2026

Gratuit (mais sur inscription ici)