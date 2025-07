Après le Louvre, le Cinema Paradiso continue son itinérance en installant son cinéma en plein air sur le vaste parvis de la Seine Musicale. Pour cette sixième édition, la programmation met en vedette des films à la bande originale mythique.

Jeux de BO

Vous allez ainsi pouvoir vous trémousser dans votre transat, selon les soirs, devant Grand Budapest Hotel de Wes Anderson, fable rythmée par la partition d’Alexandre Desplat, Oscar de la meilleure bande originale (mardi) ; The Blues Brothers de John Landis, ode à la soul, au rhythm and blues et aux tôles froissées (mercredi) ; Eden de Mia Hansen-Løve sur la musique électronique des années 1990 (jeudi) ; et Saturday Night Fever de John Badham, dont la BO muy disco des Bee Gees reste encore dans le top 3 des plus vendues de tous les temps (vendredi. Oui ça aurait été mieux le samedi mais c'est comme ça) ! La musique ne commence pas avec les films, puisqu’en apéritif vous aurez droit à des DJ sets signés du Fip Squad. Comme toujours, l'entrée est gratuite mais sur tirage au sort.

Quand ? Du 15 au 18 juillet

Où ? Seine Musicale, île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt

Combien ? gratuit (réservation ici).

Par ici pour plus de cinéma en plein air pour l'été