Grand Quartier

Vous pensiez connaitre le 10e comme la poche de votre jogging vintage ? La discrète rue de Nancy cache l’hôtel Grand Quartier et sa bucolique cour arborée. Là, entre plante et parasol, est servi au calme un brunch (34€) arrimé sur le versant du réconfortant : œufs brouillés, tartines, suprême de volaille, coquillettes gratinées jambon–emmental… A noter que les enfants y sont bienvenus avec tout un tas de jeux dans le jardin.

Où ? 15 rue de Nancy, Paris 10ᵉ

© Montijo

Les repas qui débordent sur l’après-midi, les Espagnols maitrisent ! Montijo, la table espagnole des Batignolles, le prouve avec ce brunch ibérique cossu. Pour 25€, il se compose de deux tapas typiques de la Péninsule (croquette de jambon, tortilla, gazpacho…) escortant une assiette de paella (en version végé ou pas). Et le sucré n’est pas oublié avec par exemple un gâteau au fromage basque. Feliz domingo !

Où ? 167 Rue de Rome, Paris 17e

© Chez Carrie

Américaine de naissance et d’accent, la cheffe-autrice-photographe Carrie Salomon a installé son premier restaurant dans son quartier d’adoption de Montorgueil. Une petite cantine carrelage, opaline et bois, avec un opulent comptoir où picorer des assiettes entre healthy californien et recettes méditerranéennes : frites de polenta à la harissa verte, beignets de courgettes à la scamorza, polpettes d’aubergine, œufs Bénédicte… It’s all good

Où ? 14 rue Léopold Bellan, Paris 3e

Fellows Saint Germain

© Fellows

Pour le nouvel opus de Fellows, le resto de pâtes végé ouvert par la triplette Julia Chican, Marine Ricklin et Mehdi Favri part s’amarrer dans le très chic marché Saint-Germain. Un cadre inox, bois et marbre (avec des tabourets hauts pour la personne qui ne peut plus arquer) pour des assiettes inventives (carbonara au lardon de champignon), replettes et pas chères.



Où ? 2, rue Félibien, Paris 6ᵉ

Temple et Chapon

© Temple & Chapon

Dans le dernier hôtel en date de la famille Experimental, le vaste restaurant Temple & Chapon affiche un nom de pub anglais et embauche une cheffe française (Mélanie Serre) mais au fond possède une âme ancrée dans la côte est américaine. Le brunch l’illustre bien : lobster roll, bagel new-yorkais, œufs bénédictes… à faire couler avec un mimosa comme dans Sex & The City !

Où ? 116 rue du Temple, Paris 3e

Par ici pour d’autres brunchs à Paris