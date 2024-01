Cinq concerts qui nous (ré)chauffent de ouf à Paris au mois de février 2024

Pour sa nouvelle édition bissextile, le mois de février a décidé de se plier en quatre dans le game des concerts ! Après avoir arpenté les progs la truffe en l’air, on n’en a retenu que le caviar le plus pur. Soit du rap sous toutes ses coutures – du puriste, de l’expé ou du plus mainstream –, du folk-rock turc et de la musique électronique pointue comme une épée.

Josman

Cette date-là, elle vaut des points ! Déjà bien haut dans les classements depuis un bout de temps, Josman, rappeur tout droit venu du Cher (le département), a vu sa cote exploser au cœur de l’automne avec la sortie surprise de sa mixtape J.000$. Pendant 13 titres, Josman semble en balade digestive du game, entre placements et rimes tellement faciles, le tout sur des prods plus smooth qu’un dribble de Jamal Crawford. Ajoutez à ça des tubes comme Carlo et vous tenez assurément l’un des hommes du moment. Ultime info : Josman a annoncé une pause après la tournée, alors débrouillez-vous pour toper vos sésames sur les sites de revente officielle.

Quand ? Samedi 24 février 2024.

Où ? Accor Arena, 8 boulevard de Bercy, Paris 12e.

Combien ? Revente officielle ici.

Derya Yıldırım & Grup Şimşek

Depuis 2017, dans le sillage du combo Altin Gün, une autre formation LV1 rock anatolien a mis nos latitudes en émoi : Derya Yıldırım & Grup Şimşek. Quand Altin Gün revisite les tons psyché très 70’s, l’escouade menée par la voix mi-cristal mi-écorchée de Derya s’aventure, elle, dans les contrées folk et synthétiques. Ce petit côté complainte un peu désuet nous a chopés aux tripes sur disque, alors on a hâte de voir ça en live à la Marbrerie.

Quand ? Jeudi 1er février 2024

Où ? La Marbrerie, 8 rue Alexis Lapere, Montreuil 93 100

Combien ? 19, 83 € (Billetterie ici)

Deena Abdelwahed

Septembre 2023, les écoliers font leur rentrée et Deena Abdelwahed marque au fer rouge l’année électronique avec son disque Jbal Rrsas. Inspiré des lieux et influences du monde arabe, ce deuxième album sécrète une sève mystique faite de sonorités entêtantes à la fois syncopées et métalliques, balisée de chants scandés comme des invocations à la suivre. C’est d’ailleurs ce qu’on vous conseille de faire en allant à la Gaîté Lyrique le 15 février, ça devrait être quelque chose.

Quand ? jeudi 15 février 2024.

Où ? Gaîté Lyrique, 3 bis rue Papin, Paris 3e.

Combien ? à partir de 26,80 € (Billetterie ici).

Slimka

Dans l’armée du rap suisse en pleine invasion (Makala, Mairo, Rounhaa, Di-Meh…), Slimka est le plus freak de tous. Après plusieurs projets, il s’apprête à sortir Le Grand Mystico, un album naviguant dans l’univers d’un cirque totalement perché dont les ficelles seraient tirées par ce « Grand Mystico », aka Slimka. Avec le titre du même nom sorti début janvier, le Suisse dévoile un monde à l’esthétique ultra-léchée – un clip comme un film et cette crête fixation béton – et un son entre basses avec potard à 11 et piques synthétiques de clavecin. Hâte de voir tout ce cirque en concert au Trabendo le 29 février.



Quand ? Samedi 29 février 2024

Où ? Trabendo, Parc de la Villette, Paris 19e.

Combien ? 29 € (Billetterie ici)

Souffrance

Avec un nom pareil, on se doute qu’il ne va pas être question de bossa-nova. Non, avec Souffrance, éternel second couteau originaire de Montreuil et membre du collectif L'uZine, c’est de rap à l’ancienne dont on cause, entre atmosphère lugubre comme un lendemain de fermeture d’usine, textes tronçonnés nourris à l’huile de vi(e)dange et confiance en soi au max. Avec Eau de source, son troisième album sorti mi-novembre, Souffrance continue de labourer le même sillon. Et ce qui est bizarre avec lui, c’est qu’il a beau avoir coché toutes les cases pour être étiqueté old school, sa musique est d’une actualité confondante.



Quand ? Mercredi 7 février 2024

Où ? La Cigale, 120 boulevard de Rochechouart, Paris 18e

Combien ? 26 € (Billetterie ici)