5 rues (un peu) calmes où admirer le feu d’artifice du 13 juillet 2026 à Paris

Pas de rooftop hors de prix ni de bataille de serviette sur le Champ-de-Mars : voici cinq spots parisiens où profiter du spectacle avec une vue dégagée sur la Tour Eiffel

Voir la tour Eiffel s’embraser pour le 14 juillet -même si cette année ça tombe le 13 - reste un des grands plaisirs d’habiter Paris (l’autre étant, par exemple, de pouvoir payer un expresso 5€)

Problème : les lieux avec les meilleures vues sur le spectacle comme les rooftops ou les péniches font flamber leurs prix comme un feu de Bengale (on a avisé un menu à 450 € pour 14-Juillet !) quand ils ne sont pas déjà complets depuis des mois.

Alors, où aller admirer le feu d'artifice de la tour Eiffel du 13 juillet sans se ruiner et en évitant (un peu) la foule qui se presse sur le Champ-de-Mars ou les ponts environnants ? Time Out a arpenté la ville (et avec l'aide des cartes de l’Apur) peut vous proposer dix rues pas trop blindées d’où mater le feu d’artifice !

Rue Saint-Dominique (7e)

© Antoine Besse Rue Saint Dominique

Le croisement avec le boulevard de la Tour-Maubourg fait carrément décor de carte postale avec ces immeubles typiquement parisiens, le néon du café du coin et la tour Eiffel qui domine le tout !

Boulevard Pasteur (14e)

© Antoine Besse Boulevard Pasteur

Le meilleur endroit se situe juste après l’accès à la gare Montparnasse. Le large boulevard accentue sa pente et permet de distinguer jusqu’au premier étage de la tour.

Rue Saint Charles (15e)

© Antoine Besse Rue Saint Charles

La rue Saint-Charles offre une belle perspective sur presque toute sa longueur (au moins jusqu'au numéro 160 !). C’est l’occasion de reprendre contact avec votre collègue qui habite ce coin du 15e et dont vous vous moquez le reste de l’année.

Rue Lantiez (17e)

© Antoine Besse Rue Lantiez

Le 17e a beau se gentrifier, ici vous ne devriez pas avoir trop de casquettes Von Dutch ironiques pour vous boucher la vue. Certes, la tour apparaît un peu petite, mais c’est le prix pour échapper un peu à la bousculade.

Rue de Belleville (20e)

© Antoine Besse Rue de Belleville

La rue la plus cool du monde offre une vue carrément dégagée sur la tour Eiffel, au niveau de la station Pyrénées. Bonus appréciable : il y a plein de bars où patienter la mise à feu des premières fusées !

Par ici pour d’autres rues avec vues sur le feu d’artifice