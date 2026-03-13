Clairefontaine ouvre ses portes au public pour la première fois

C'est une première dans l'histoire du football français. Dès fin mars, le Centre National du Football de Clairefontaine accueille des visiteurs pour la toute première fois depuis son inauguration en 1988. Pendant près de quarante ans, le site est resté strictement fermé au public, réservé aux équipes de France et à leurs staffs. C'est Cultival, agence officielle des visites guidées, qui fait entrer le grand public dans la place.

La visite dure 1h50 et couvre les espaces les plus emblématiques du CNF. Au programme : le Château des Équipes de France, les terrains d'entraînement, les infrastructures de préparation physique et mentale, ainsi que les lieux qui jalonnent l'histoire du football français. Un guide spécialisé accompagne chaque groupe et raconte, anecdotes à l'appui, ce qui se passe vraiment derrière ces grilles.

Le CNF, c'est bien plus qu'un terrain gazonné et un beau château en forêt de Rambouillet. Inauguré en 1988, le site abrite l'Institut National du Football, école de formation par laquelle sont passés Thierry Henry, Nicolas Anelka, Blaise Matuidi ou Hatem Ben Arfa. Son centre médical est labellisé Medical Centre of Excellence par la FIFA. Préparation physique, analyse vidéo, suivi médical, accompagnement mental, tout est pensé pour porter la performance au plus haut niveau.

Et le moment est bien choisi. À moins de deux ans de la Coupe du monde 2026, Clairefontaine va retrouver son rôle central dans la préparation des Bleus. Visiter le site maintenant, c'est poser les pieds là où va se jouer, dans les mois qui viennent, une bonne partie de l'avenir du football français.

La visite est accessible à tous les publics, des familles aux passionnés de football. Réservations sur le site de Cultival.