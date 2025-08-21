Clubbing, cabaret, brunch… Le festival queer Bizarre dévoile une programmation flamboyante

Bizarre, le festival usiné par l’équipe d’A la Folie célébrant les cultures LGBTQI+ dans toute leur diversité, est de retour dans le parc de la Villette du 2 au 12 octobre, et un peu du voile a été levé sur la programmation !

Première grosse annonce : le retour de House of Moda, soirée pionnière de la scène queer du Paris des années 2010. La fête "lookée-décalée" créée par Reno et Crame va faire son retour six ans après sa dernière édition, et ça s’annonce déjà culte.

Autre événement à ne pas manquer : Bizarre passera une nuit à Mia Mao, le nouveau club du quartier de la Villette qui adore qu’on le compare au Berghain. Et justement, c’est Ostgut Ton, le collectif derrière le fameux club berlinois, qui fera la loi ce soir-là avec les Parisiens de Mustang, les Belges de Gay-Haze et une encore mystérieuse “légende de Chicago”. Dire qu’il n’y aura aucune photo pour se souvenir de cette nuit…

Il y aura aussi un double date à ne pas manquer avec le collectif Club Humide, qui organise des teufs régulièrement à la Station et au Sample. Ça commencera Chez Olympe à Pantin pour une soirée cabaret, et ça se finira À la Folie avec les DJ du crew et un “guest international très attendu”.

Sans oublier : une battle de waacking en ouverture, du cabaret, un brunch pour familles homoparentales, des expos… Le détail de la programmation et la billetterie à venir très bientôt !

Quand ? du 2 au 12 octobre 2025.

Où ? dans différents lieux du quartier de la Villette, A la Folie, Chez Olympe, Mia Mao…