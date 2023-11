Clubbing, défilé, ciné : l’Institut du monde arabe nous gâte pour Noël avec son premier festival

IMA mamma mia ! En voilà des cases de calendrier qu’on a hâte d’ouvrir ! Du 5 au 10 décembre, l’Institut du monde arabe va accueillir son tout premier festival pluridisciplinaire – les Arabofolies flirtant plutôt avec le domaine musical. La trame ? Célébrer dans tous les espaces du lieu la création contemporaine du monde arabe et de ses diasporas.

Le fil rouge de ces cinq jours sera tissé par les différentes performances et interventions de la compagnie de danse Kif-Kif Bledi, avec une ribambelle d’initiations aux danses du Maroc, de l’Algérie et de la Tunisie, entre danses oranaises – si vous aimez le raï, c’est là qu’il faudra être –, chaabi et fazzani. Kif-Kif Bledi sera aussi derrière plusieurs défilés de mode, dont l’un aura lieu pendant… une fête. Car oui, le 9 décembre, ça va guincher à l’IMA avec une noce organisée par Musique de Fête, ce collectif monté par le DJ KasbaH et le label Nowadays qui met à l’honneur les artistes électroniques du Maghreb et du Moyen-Orient.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Institut du monde arabe (@institutdumondearabe)

Parmi les autres événements à stabiloter, on repère le film-concert Aichoucha du compositeur tunisien Khalil Epi, qui superpose des compos électroniques sur des images tournées lors d’un périple au pays ; le ballet El Botinière du chorégraphe Selim Ben Safia, dans lequel une troupe de six danseurs et danseuses s’ébroue dans un cabaret de Tunis ; ainsi que le concert de l’artiste électronique français Dominique Dalcan, qui collabore avec des musiciens du monde arabe.

Quand ? du 5 au 10 décembre 2023.

Où ? 1 rue des Fossés Saint Bernard, Paris 5e.

Combien ? selon les événements (Billetterie ici).