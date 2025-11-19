Vous allez pouvoir acheter la nouvelle collection Maison Château Rouge et Monoprix dans l’ex-Tati

Dans le sillage de la sortie de la troisième collection Maison Château Rouge x Monoprix, la firme du 18ᵉ de Youssouf Fofana, a annoncé qu’elle serait, pour la première fois, disponible dans son fief de l’Union de la Jeunesse Internationale, là même où a trôné pendant des décennies le culte Tati (boulevard Marguerite-de-Rochechouart).

Une collection de mobilier, déco, linge de maison et art de la table

Une filiation populaire qui, pour Maison Château Rouge, s’entremêle parfaitement avec celle de Monoprix, du temps où son ancêtre Prisunic voulait « rendre accessible le beau au prix du laid ». Cette collection de mobilier, déco, linge de maison et art de la table flirte et croise des inspirations comme « la rigueur minimaliste de Donald Judd, la poésie architecturale engagée de Lina Bo Bardi, […] la force symbolique du mobilier africain traditionnel, [les] assiettes peintes de Picasso et [les] figures colorées des drapeaux ghanéens Asafos ». Rendez-vous là-bas pour faire partie de l’histoire.

Quand ? du lundi au dimanche, de 11h30 à 19h30.

Où ? 2 boulevard Marguerite de Rochechouart, Paris 18e.