Colors Festival : 66 artistes réunis dans les 700 mètres carrés d’une ancienne usine !

Seconde déclinaison en vue sur la palette du Colors Festival. Après une première édition l’an dernier, le festival de street art (au sens large) ressert déjà la petite sœur du 2 avril au 8 mai. Pour cette année, l’événement s’est trouvé un nouveau terrain de jeu de 700 mètres carrés (contre 600 l’an dernier), toujours dans le 11e, au 27 boulevard Jules-Ferry. Pour la petite histoire, cet immeuble a abrité au fil du temps des écuries, une usine de métallurgie et des ateliers d’emballage de produits de luxe.

De nouveau, c’est le street artiste Combo qui a esquissé les contours du programme. Et il a vu les choses en grand, conviant 66 artistes (contre 44 l’an dernier) venus du monde entier, touchant aussi bien au street art, à la peinture ou à la photo, pour venir peinturlurer les coins et recoins du bâtiment. Ha oui, tous les artistes auront carte blanche, à une seule contrainte près : ils devront créer à partir du bleu Majorelle, cette teinte issue du bleu outremer, inspirée des murs du jardin marrakchi du peintre Jacques Majorelle. Cela va sans dire : on conseille fortement aux cyanophobes de venir avec leurs lunettes de soleil.

66 artistes réunis dans un espace de 700 mètres carrés

S’il semble délicat de détailler la très fournie programmation, on va tout de même vous filer quelques indications pour vous repérer dans ce déballe. Le festival va par exemple célébrer Adam Hargreaves dans l’espace enfants, le fils et successeur de son père Roger, qui fut à l’origine de la célébrissime série des Monsieur Madame. Vous croiserez aussi les visages de femmes pochoirisées par Carole b, l’illustrateur Dugudus, dont vous avez dû apercevoir l’an dernier les figures de la Commune, ou les photos de toits de Paris de Paul Second. L’affiche évoque également les créations inspirées des cultures préhispaniques du Mexicain Cocolvù, les œuvres bariolées de Dalkhafine ou encore les personnages à plusieurs dimensions de la Vénézuélienne Leslie Molina.

Clairement, sur le papier, cette deuxième édition du Colors Festival envoie du lourd. On attend maintenant le passage de la théorie à la pratique pour le jugement final. Pensez à réserver en amont, notamment pour assister à l’une des performances live qui auront lieu les week-ends.

Quoi ? Colors Festival #2

Quand ? Du 2 avril au 8 mai 2022. Ouvert du lundi au vendredi, de 11h à 19h. Nocturne le jeudi jusqu’à 21h. Le week-end, de 10h à 19h.

Où ? 27 boulevard Jules-Ferry, Paris 11e

Combien ? De 5 à 15 €. 35 € le pass illimité au festival (Billetterie ici)