COLORS revient à Paris pour une deuxième édition de toutes les nuances

Toujours pas rassasiée de sons chiadés et de fonds pastel ? Bonne nouvelle : Colors remet ça à Paris les 25 et 26 octobre 2025. Après avoir fait trembler la Seine Musicale et retourner la Java, la plateforme musicale la plus stylée d'Internet pose ses valises au Centquatre, avec son format Tones Of pour deux jours de concerts, talks et ateliers sous la grande nef.

Pour les deux du fond : Colors, c’est ce média berlinois qui filme des artistes du monde entier dans des cubes de couleur unis, en plan fixe, sans fioriture. Une esthétique minimaliste devenue culte, qui a catapulté Billie Eilish, Doja Cat, Stromae ou Lous and the Yakuza bien avant que les radios les flairent. Ici, pas de show à l’américaine ni de plateau télé : juste une voix, une vibe, un micro, et une caméra qui te regarde droit dans l’âme.

L’an dernier, on y croisait James Blake en piano-voix, les rappeurs Tif, Jolagreen23, Saint Levant… Cette année ? Toujours pas de noms, mais vous feriez mieux de bloquer la date : Colors ne tease jamais pour rien.