Info boss de fin : le rappeur Jolagreen23 sort un jeu vidéo pour faire gagner des places pour ses concerts à la Cigale

C’est ce qu’on appelle être aux manettes. Dans le sillage de l’annonce des dates de sa release party de 99XP (les 8 et 9 janvier 2025 à la Cigale), son tonitruant dernier projet encore truffé d’ambiances et de références geek, le rappeur Jolagreen23 a poussé la barre d’énergie de la promo encore plus loin.

Un jeu so nineties

Avec l’idée de faire gagner des places, des pulls et des CDs, il a usiné un jeu vidéo à la charte graphique so nineties — on s’est à un moment donné pris pour Sacha du Bourg-Palette — dans lequel on doit l’aider à récupérer le maximum d’XP. On y croise tantôt la salle de la Cigale, un playground avec le logo de la franchise NBA du Thunder, que ses feats présents sur l’album (Green Montana, Adèle Castillon, Lesram). Celles et ceux qui finiront le jeu (on l’a fini) pourront ensuite être tirés au sort. Ne cherchez pas, Jolagreen23 est l’un des futurs boss de fin du rap game.