Concerts, croisières disco et bal costumé : un événement artistique s'installe sur le canal !

Qu'est-ce qu'ils friment, les JO de Paris, avec leur cérémonie d’ouverture fluviale ! Et pourtant, cela fait quatre ans qu’un événement artistique remue la Seine et ses canaux : ça s’appelle l’Odyssée, et on aperçoit à la longue-vue sa cinquième édition qui aura lieu les 22 et 23 juin le long du canal de l’Ourcq, entre le CND et les Magasins Généraux, à proximité de certains des sites olympiques séquano-dionysiens.

Une bonne vingtaine d'événements pour se mouiller la nuque

Sur le plan de navigation de ce millésime, toujours conçu par la Guinguette Pirate (Petit Bain, c’est eux), on découvre une bonne vingtaine d’événements mêlant musique (la majorité), art et sport. Côté selecta et cha-cha-cha, il y aura un bal costumé en plein air célébrant l’eau, des croisières disco avec l’estimable label Microclimat et un concert du groupe Ko Shin Moon, dont les titres voguent entre rock psychédélique, disco et teintes anatoliennes.

Des voiliers construits mis à l'eau

Et si vous êtes davantage porté sur la ligne d’eau, il y aura de quoi faire avec des initiations aux sports nautiques, des mises à l'eau et des balades sur les Pram, ces voiliers construits lors de chantiers navals participatifs, ainsi qu'une course en équipe. Il est temps de se brancher sur le canal Odyssée pour l’été !

Quand ? samedi 22 et dimanche 23 juin 2024.

Où ? sur le canal de l’Ourcq, 93500 Pantin.

