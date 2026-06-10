En plus des matchs, Ground Control a façonné un reluisant programme off pour animer les avants/après-matchs et les pauses fraîcheur.

Gros programme à Ground Control pour la Coupe du Monde ! La grande halle ferroviaire de 6 500 mètres carrés posée derrière la Gare de Lyon diffusera sur plusieurs écrans géants les affiches les plus alléchantes de la Coupe du Monde, avec pour commencer 22 matchs de poule. Parmi eux : les trois rencontres des Bleus, Portugal-RD Congo et Angleterre-Croatie le 17 juin, Pays-Bas-Suède et Allemagne-Côte d’Ivoire le 20 juin ou Croatie-Ghana le 27 juin.

Un reluisant programme off

Pour animer les avants/après-matchs et les pauses fraîcheur, Ground Control a façonné un reluisant programme off comprenant une multitude de tournois (solidaires, walking foot, Subbuteo, foot-golf, E-Sport mais aussi de baby-foot géant), une boum pour enfants, des DJ sets pour tous les âges et avec tous les genres musicaux, des brocantes gérées par So Foot, des karaokés, une journée autour du foot populaire avec la Fédération Sportive et Gymnique du Travail ou un atelier fresque « migrations » avec Kabubu, l'association qui vise à favoriser l'inclusion sociale et professionnelle des personnes exilées.

Note : bien regarder ici le programme pour voir quand ont lieu les différentes animations.

Quand ? du 11 juin au 19 juin 2026

Où ? 81 rue du Charolais, Paris 12e

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Plus de fan zones

Dégouté de n’avoir pu échanger un de vos reins contre un strapontin pour le match Équateur-Curaçao ? Triste de ne pas pouvoir débourser 10$ la moindre bouteille d’eau à Toronto ? Bref, vous restez à Paris pour la Coupe du monde 2026 et vous avez de dépasser la simple diffusion dans un bar. Pas de panique, on a trouvé comment vivre tout de même pleinement cette fête planétaire du football car Paris se met en quatre pour proposer des endroits où regarder les matchs entre aficionados : des fanzones des sponsors officiels mais aussi des tiers-lieux culturels qui chaussent les crampons jusqu’au 19 juillet. Ultime bonne nouvelle : pas besoin d’hypothéquer l’avenir de vos enfants, ils sont (presque) tous gratuits ! Lire ici notre dossier complet.