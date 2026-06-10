Onze fan zones dans le Grand Paris où vibrer en bande pour la Coupe du monde de football 2026

Sur la feuille de match ? Des fanzones des sponsors officiels mais aussi des tiers-lieux culturels qui chaussent les crampons jusqu’au 19 juillet.

Dégouté de n’avoir pu échanger un de vos reins contre un strapontin pour le match Équateur-Curaçao ? Triste de ne pas pouvoir débourser 10$ la moindre bouteille d’eau à Toronto ? Bref, vous restez à Paris pour la Coupe du monde 2026 et vous avez de dépasser la simple diffusion dans un bar. Pas de panique, on a trouvé comment vivre tout de même pleinement cette fête planétaire du football car Paris se met en quatre pour proposer des endroits où regarder les matchs entre aficionados : des fanzones des sponsors officiels mais aussi des tiers-lieux culturels qui chaussent les crampons jusqu’au 19 juillet. Ultime bonne nouvelle : pas besoin d’hypothéquer l’avenir de vos enfants, ils sont (presque) tous gratuits !

Ground Control

Gros programme à Ground Control pour la Coupe du Monde ! La grande halle ferroviaire posée derrière la Gare de Lyon diffusera sur plusieurs écrans géants les affiches les plus alléchantes avec pour commencer 22 matchs de poule. Pour animer les avants/après-matchs et les pauses fraîcheur, Ground Control a façonné un reluisant programme off comprenant une multitude de tournois, une boum pour enfants, des DJ sets pour tous les âges ou un atelier fresque « migrations » avec Kabubu, l'association qui vise à favoriser l'inclusion sociale et professionnelle des personnes exilées.

Note : bien regarder ici le programme pour voir quand ont lieu les différentes animations.

Quand ? du 11 juin au 19 juin 2026

Où ? 81 rue du Charolais, Paris 12e

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Virage

De la boule à facettes au ballon rond ! Pour l’un des plans les plus originaux de la liste, sortez porte Pouchet dans le 17e pour assister aux retransmissions des matchs chez Virage, le subpériphérique club tenu par l’agence Bonjour/Bonsoir. Pour la timetable, seront diffusés les matchs France-Sénégal le mardi 16 juin à 21h (sous le périph directement), Norvège-France le 26 juin à 21h (côté jardin), les 16es et les 8es si la France est qualifiée, les quarts, les demies ainsi que la finale. Mais le climax de ce virage footballistique aura lieu du 9 au 11 juillet le temps du I <3 Football Festival, un raout co-organisé par DJ Football et Fati Rouina des Cacahuètes Sluts, collectif et club de foot féministe et queer. Pendant trois jours, ça enchaînera les tournois de foot sur le Five attenant à Virage, la diffusion des quarts de finale, un marché créatif des Apartés, des conférences et des sets et live d'artistes notés 10 sur 10 par l’Équipe.

Quand ? selon les matchs

Où ? 26 rue Hélène et François Missoffe, Paris 17e

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Quai de la photo avec Coca-Cola



Quai de la photo amarrée au pied de la bibliothèque François Mitterrand a été choisi par Coca-Cola pour accueillir une des fan zones officielles de cette Coupe du monde américaine. Elle offre 800 places réparties entre le quai et la barge avec retransmission de matchs bien sûr, mais aussi DJ sets et concerts jusqu’à tard. Réservation très conseillée !



Où ? 9 port de la Gare, Paris 13ᵉ

Quand ? Du 12 juin au 19 juillet entre 16 h et minuit (2 h du jeu au sam).

Parc de la Villette avec Lego

Celles et ceux qui ont déjà marché sur une brique aux arêtes saillantes savent que Lego n’est pas le meilleur ami du pied. Mais la firme danoise a décidé de se racheter avec une fanzone déployée dans le parc de la Villette, non loin de la Géode, qui a une forme de ballon (un hasard ?). L’offre s’agence autour de trois piliers : la retransmission des matchs (parfois en différé), des matchs en 5 contre 5 et des ateliers de construction (avec notamment une fresque collaborative en Lego). Entrée gratuite mais places limitées à réserver sur Fanzone LEGO.com.

Où ? Prairie du cercle nord, parc de la Villette, Paris 19ᵉ

Quand ? Du 13 juin au 19 juillet 2026. Tous les jours de 12 h à 21 h

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La Communale

Rendez-vous sur les terres du Red Star (et de l’affrontement fratricide entre le maire de la ville et Master Poulet) pour ce plan-là ! Du 11 juin au 19 juillet, la Communale proposera un gargantuesque programme en lien avec la Coupe du Monde. Outre la diffusion des matchs sur plusieurs écrans géants dispatchés dans toute la halle – pour les poules, certains de ceux débutant entre 18h et 22h –, la Communale proposera tout au long de l’été, en parallèle, une ribambelle d’activités et d’animations. Sur le flyer, on repère un baby-foot Bonzini de 7,5 mètres de long (oui oui), des tournois E-sport, des tournois de foot pour les enfants de 6 à 12 ans, des stands de maquillage, des ateliers de commentaire sportif, un loto bingo solidaire pour financer des vacances gratuites pour de jeunes filles ou des DJ sets pour ambiancer les troisièmes mi-temps.

Note : les animations sont seulement organisées certains jours, pensez à bien regarder le programme.

Quand ? du 11 juin au 19 juillet 2026

Où ? 10 bis rue de l’Hippodrome, 93400 Saint-Ouen

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Café A avec Lenovo

L’enclave bucolique près de la gare de l’Est va être aux couleurs du constructeur informatique chinois (et partenaire de cette Coupe). À l’ombre des arbres du jardin, vous allez pouvoir suivre les matchs sur grands écrans en sirotant des verres et en profitant des avancées technologiques proposées par la marque, comme la vue de la caméra de l’arbitre (stabilisée pour donner la nausée).

Où ? 148 rue du Faubourg-Saint-Martin (Paris 10ᵉ)

Quand ? Du 12 juin au 19 juillet 2026, de 11 h à 23 h.

Le Grand Rex

Vous êtes du genre à aimer mater les matchs de foot sur des écrans plus larges que l’envergure de Victor Wembanyama ? On a encore mieux à vous proposer : le Grand Rex, élu plus beau cinéma du monde par Time Out en 2025, diffusera certains matchs de la Coupe du Monde dans sa salle Grand Large et sur son écran toisé à 25 mètres sur 12. Organisées par les habitués de l’exercice de l’Iconic Club, ces retransmissions concernent pour le moment certaines des plus belles affiches des matchs de poule avec, d’ores et déjà annoncés : France-Sénégal le 16 juin à 21 h, Maroc-Brésil le 13 juin à minuit ou encore Portugal-Congo le 17 juin à 19 h. Chaque projection sera ouverte à 2 500 supporters (moyennant 20 € par tête), qui auront la possibilité de manger, de prendre part à des jeux-concours (les lots restent à déterminer), d'être ambiancés par un plateau TV, un speaker, mais aussi par des shows musicaux dont les détails seront dévoilés d’ici aux rencontres.

Quand ? Selon les matchs

Où ? Le Grand Rex, 1 boulevard Poissonnière, Paris 2e

Combien ? 20 € (billetterie ici)

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Central Chapelle

La vaste terrasse nord du Central Chapelle (avec sa vue imprenable sur le périph) va se transformer en “FIFA Fan Zone” pour toute la durée de la compétition. Sur la feuille de match, il y aura une ribambelle d’écrans et de la Bud qui coule à flot. Et pour se restaurer, les quatre comptoirs, dont l’incroyable poulet frit de Clotaire Poirier.

Où ? 4 esplanade Alice Miliat, Paris 18ᵉ

Quand ? Du 11 juin au 19 juillet 2026

Jardin des Traverses

Si vous préférez l’ambiance bucolique d’un tiers-lieu ferroviaire à celle trop policée d’une fan zone proprette, alors le Jardin des Traverses est fait pour vous. Pas de bouleversement des horaires, pas de retransmissions intégrales mais seulement les matchs de l’équipe de France projetés sur un poteau en béton. Un côté roots pas désagréable !

Où ? Bd Ney, face à l’arrêt de tram Diane Arbus, Paris 18e

Quand ? Du mercredi au dimanche.

Cité fertile

Le tiers-lieu installé dans une ancienne gare de marchandises à Pantin joue les prolongations jusqu’au début 2027 et profite de sa surface cossue pour déployer une fan zone alternative. Le programme comprend un écran géant sous la halle, des comptoirs pour assurer les pauses fraîcheurs et des DJ sets pour se remettre de ses émotions. Gratuit mais il faut réserver sur le site pour s’assurer une place. Ça commence dès la cérémonie d’ouverture et enchaîne avec France-Sénégal le 16.

Où ? 14 avenue Édouard Vaillant, Pantin

Quand ? Du 11 juin au 19 juillet 2026.



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Félicita

Comme la Squadra Azzurra, la Felicita se met bien pour la Coupe du monde : des écrans pour tout bien voir, des pizzas ou des burgers à manger et au coup de sifflet final c’est dodo. L’immense food court du Mamma Group diffuse tous les matchs de poule qui passent entre 18 h et 21 h. Quand c’est la France qui joue, l’installation prend ses aises et passe de 3 écrans à 5, dont 1 géant !

Quand ? Du 11 juin au 19 juillet 2026.

Où ? 5 parvis Alan Turing, Paris 13e