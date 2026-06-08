Venez voir les matchs de la Coupe du Monde dans le plus beau cinéma du monde

Organisées par les habitués de l’exercice de l’Iconic Club, ces retransmissions concernent pour le moment certaines des plus belles affiches des matchs de poule.

Vous êtes du genre à aimer mater les matchs de foot sur des écrans plus larges que l’envergure de Victor Wembanyama ? On a encore mieux à vous proposer : le Grand Rex, élu plus beau cinéma du monde par Time Out en 2025, diffusera certains matchs de la Coupe du Monde dans sa salle Grand Large et sur son écran toisé à 25 mètres sur 12.

Certains des plus beaux matchs

Organisées par les habitués de l’exercice de l’Iconic Club, ces retransmissions concernent pour le moment certaines des plus belles affiches des matchs de poule avec, d’ores et déjà annoncés : France-Sénégal le 16 juin à 21 h, Maroc-Brésil le 13 juin à minuit ou encore Portugal-Congo le 17 juin à 19 h.

Chaque projection sera ouverte à 2 500 supporters (moyennant 20 € par tête), qui auront la possibilité de manger, de prendre part à des jeux-concours (les lots restent à déterminer), d'être ambiancés par un plateau TV, un speaker, mais aussi par des shows musicaux dont les détails seront dévoilés d’ici aux rencontres.

Quand ? Selon les matchs

Où ? Le Grand Rex, 1 boulevard Poissonnière, Paris 2e

Combien ? 20 € (billetterie ici)