Daniel Buren, JR et Eva Jospin… : nos 6 œuvres XXL préférées du Grand Paris Express

Une fresque XXL de JR à Montfermeil, un bas-relief monumental en carton et béton d’Eva Jospin à Kremlin-Bicêtre, une voûte céleste en trompe-l’œil de Laurent Grasso à la station Châtillon - Montrouge… Les œuvres du Grand Paris Express, réalisées en étroit compagnonnage avec les architectes chargés d’imaginer chacune des gares, continuent de se révéler. A neuf mois de l’inauguration des premières stations, 39 tandems artistes/architectes ont été présentés, et les premières images donnent plus qu’envie de venir poinçonner son ticket (où plutôt de biper son Navigo). On vous présente, en avant-première, nos six projets préférés.

Kapwani Kiwanga à l’aéroport Charles-de-Gaulle T2

A la gare de l’aéroport Charles-de-Gaulle T2, l’artiste canadienne fait entrer le soleil avec de gigantesques rideaux dorés en chaînes d’aluminium, suspendus à la verticale. Une œuvre conceptuelle et sculpturale, qui joue sur la perspective et la transparence pour réinventer l’espace en fonction de la place du voyageur/spectateur.

"Rayonnant" de Kapwani Kiwanga © CDG

Laurent Grasso à Châtillon - Montrouge

Et si la gare de Châtillon - Montrouge devenait la nouvelle chapelle Sixtine ? Bon, à moins d’un miracle, on y croit moyen. Mais le moins qu’on puisse dire, c’est que l'œuvre imaginée par Laurent Grasso vaut le pèlerinage. Sur le plafond de la gare, l’artiste conceptuel va déployer un immense trompe-l’œil de voûte céleste, inspiré des peintures de la Renaissance. Le paradis à portée d’Escalator.

© SGP - Laurent Grasso

Prune Nourry à Saint-Denis Pleyel

A Saint-Denis Pleyel, l’artiste plasticienne Prune Nourry transforme la gare en temple à la gloire de Vénus. Dans l’atrium de la gare, 108 sculptures en terre de la déesse s'élèvent vers un puits de lumière. 108 œuvres uniques, comme un voyage dans le temps nous faisant remonter aux premières représentations de la femme au paléolithique.

© SGP - ADAGP - Prune Nourry

“Sevran RGT, la cité à éviter ?” N’en déplaise à Kalash Crimi, depuis que Daniel Buren s’est invité à la gare de Sevran - Livry, le quartier risque bien d’attirer quelques curieux. Avec ses immenses verrières colorées, la nouvelle gare s’habillera bientôt tous les jours aux couleurs de l’arc-en-ciel. 10, 12, 14 Buren.

© SGP - Daniel Buren

Forêts enchantées, temples… On adore les fantastiques installations de cartons d’Eva Jospin. Pour la gare Hôpital Bicêtre, elle imagine un gigantesque bas-relief dont la construction en carton sera cimentée à la façade extérieure. De quoi transformer votre voyage en métro en une immersion spéléologique à la recherche de merveilles archéologiques.

© SGP - Eva Jospin

Mettre “de la poésie dans le ciment” : c’est l’ambition de JR avec cette fresque immense conçue pour habiller les façades extérieures de la gare Clichy - Montfermeil, à quelques pas de là où l’artiste a grandi. Mosaïque humaine, l'œuvre est composée de quelque 800 photographies d’habitant(e)s des communes de Seine-Saint-Denis.