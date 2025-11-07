Dans la playlist du saloon queer Coyote

Coyote, c’est rien de moins qu’une des nouveautés les plus culottées de l’année ! Dans ce qui fut longtemps le culte Gramme 3, Marine Gora a ouvert en octobre dernier un indispensable lieu hybride mêlant coffee shop apaisé la journée et saloon queer accueillant tout ce que la ville compte de cool kids LGBTQIA+ et friendly le soir. Pour vous immerger dans l’ambiance, Marine Gora nous a partagé (une partie) de sa playlist.

Country, classiques et femmes cultes

En vingt-deux sons, on chevauche à toute berzingue dans les steppes country, les classiques américains toutes générations confondues, le tout à grands renforts d’artistes femmes cultes et de refs queers. Cela signifie que vous entendez à la suite Don’t Tell Me de Madonna, Some Velvet Morning de Nancy Sinatra et Lee Hazlewood, I Want Your (Hands on Me) de Sinéad O’Connor mais aussi Cherry Bomb des Runaways ou Anemone du Brian Jonestown Massacre. Bonus : le Boléro de Ravel, dont Marine Gora nous confie être le morceau de fermeture de l’équipe. Bip bip, Coyote est là avec sa playlist !