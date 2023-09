Dans le 11e, Yard lance un festival canon autour du vin nature

La cave à manger Yard et le restaurant maqués avec Culinaries, le site le plus affûté du terroir, organisent leur premier festival parisien. L’occasion de découvrir les vigneron(ne)s nature préféré(e)s de Clovis Ochin, le taulier amoureux des quilles sans sulfites, et de son équipe. Dans le vaste espace du studio photo voisin des deux Yard, une vingtaine de domaines vont se prêter au jeu de la dégustation et de la vente à prix caviste.

Au générique, des noms canons comme le domaine de la Bohème de Justine Loiseau et Patrick Bouju en Auvergne ; le languedocien Fond Cyprès de Rodolphe Ourliac et Laetitia Gianesini, ou les reustas Partida Creus des Catalans Antonella Gerosa et Massimo Marchiori…

Le Yard Festival comprend aussi cinq masterclass (payantes), durant lesquelles un sommelier va ciseler des dégustations thématiques. On pourra aussi manger au restaurant un menu concocté pour l’occasion par le chef de Yard ou repartir avec des produits sourcés comme jamais par des producteurs qui ne rigolent pas avec la qualité. On appelle ça un bon dimanche.

Quand ? dimanche 29 octobre de 11h à 20h.

Où ? 6 rue de Mont-Louis, Paris 11e.

Combien ? entrée 25 € (65 € avec une masterclass).

Billetterie ici