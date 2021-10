Jaja vivant et tapas mortelles, Yard Cave s’impose comme le champion des apéros en bande et à rallonge.

Briques peintes en noir, mignonne terrasse et gros rap ricain en fond, Yard Cave ressemble plus à un pub de la banlieue de Londres qu’à une cave à manger parisienne. Pourtant, dans cette version en dur du site Culinaries, on retrouve bien l’enthousiasmante carte 100 % nature sélectionnée par Clovis Ochin, le hipster des terroirs. Que des pifs pas gadgets avec 4 propositions au verre comme cet Octave superbe de minéralité venu du domaine Sous le Végétal à Samos (8 €) ou le vin de macération Finisterra de Jean-Marc Dreyer (7 €).

La carte des quilles à partager entre amis s’étale bien plus largement avec une centaine d’étiquettes signées des cadors du game nature (Patrick Bouju, Alice Bouvot, Jean-Pierre Robinot…) allant de 23 € à 313 €. Avec ça, on mange quoi ? Des petites assiettes impeccables, chantournées par les dix doigts agiles du suédois magique Svante Forstorp : mortelles croquettes bourguignonnes à l’effiloché de bœuf, arancini cacio et pepe, tatin d’échalotes… Une vraie popotte de compet pour les tablées de potes.