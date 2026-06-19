Dans le 19e, ce festival gratuit répond à la canicule par une bouffée de solidarité

À cheval entre la dernière canicule du printemps et la première de l’été, Love Supremacy a décidé d’ajouter un peu de chaleur humaine dans Paris ! Ce mini-festival entièrement gratuit va s’installer pour 2 jours chez Ernest et pousse les potards de la diversité à fond. La programmation mélange DJ sets (italo disco, trance) et live rap ou pop, causerie contre l’extrême droite et chorale féministe, ateliers militants (tiens une session de rattrapage de la Pride des banlieues !) et fanfares.

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Alors évidemment sur la feuille de match, vous ne trouverez pas de stars planétaires mais plutôt des artistes sous le radar mais bien remontés contre la montée des réactionnaires de tous poils. Et en passant à la buvette, vous soutenez l’aide alimentaire mise en place par l’asso Ernest.

Où ? 4 imp. de Joinville, Paris 19ᵉ

Quand ? 20 et 21 juin de 14 h à minuit.

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