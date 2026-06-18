Sixtion, dès qu’arrive la Fête de la Musique, ils ont un peu de mal à doser. Après avoir retourné la Villette l’an dernier – ces images de Daddy Chulo, l’un des cofondateurs, haranguant la foule –, le collectif célébrant les cultures afro-descendantes dans toutes leurs beautés et diversité fait encore plus fort, en organisant sept événements dans six lieux différents, dont un open air gratuit devant le 211 à la Villette. Commençons par ce dernier, un monument de plan à lui tout seul avec des concerts et DJ sets annoncés de Leto, Makala, Fallon Kulturr, DJ EMZ ou des cofondatrices Carla Genius et Mel Woods. Ça pourrait suffire mais Sixtion a donc également prévu une soirée au YoYo, au T7 avec en grosses têtes les Sud-Africains boss de l’amapiano DJ Phaphane et DBN Gogo. Et parce que la Fête de la Musique ne s’arrête jamais avec Sixtion, deux afters sont prévus, respectivement au Cabaret Sauvage et à la Machine du Moulin Rouge. Pensée en collab avec la Sunday, cette dernière sera marquée par le live de la chanteuse et danseuse Ntaba 2 London, dont le son mixe des nuances de rumba et de ndombolo. Sixtion, merci pour les travaux, pas pour notre lundi.

Quand ? tout au long du week-end

Où ? dans plusieurs lieux à Paris

Combien ? de gratuit à selon les soirées