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Paris

LA CREOLE
© Fanny Viguier | Pendant une soirée de LA CREOLE
© Fanny Viguier

Que faire pour la Fête de la Musique 2026 à Paris ?

Infos, dates, programme, concerts… Tout ce qu’il faut savoir sur la nouvelle édition de la Fête de la Musique.

Rémi MorvanAntoine Besse
Écrit par Rémi Morvan et Antoine Besse
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Dimanche 21 juin 2026, la Fête de la Musique revient pour une 44e édition et transforme une fois encore la capitale en un festival géant. Pour célébrer le jour le plus long de l’année, on a écumé les moindres recoins de Paris pour vous dénicher la stracciatella des soirées, concerts et teufs au programme. Un seul mot d’ordre : soyez curieux et explorez, les pépites ne sont jamais bien loin. Promis, ce dossier est 100 % sans reprises de Nirvana, Pixies ou Green Day. 

Pour continuer la soirée, découvrez nos dossiers des meilleurs clubs et bars où danser à Paris.

Les concerts et soirées immanquables de la Fête de la musique 2026

Un festival afro-descendant pendant trois jours avec Sixtion

Un festival afro-descendant pendant trois jours avec Sixtion
Un festival afro-descendant pendant trois jours avec Sixtion
© Sixtion

Sixtion, dès qu’arrive la Fête de la Musique, ils ont un peu de mal à doser. Après avoir retourné la Villette l’an dernier – ces images de Daddy Chulo, l’un des cofondateurs, haranguant la foule –, le collectif célébrant les cultures afro-descendantes dans toutes leurs beautés et diversité fait encore plus fort, en organisant sept événements dans six lieux différents, dont un open air gratuit devant le 211 à la Villette. Commençons par ce dernier, un monument de plan à lui tout seul avec des concerts et DJ sets annoncés de Leto, Makala, Fallon Kulturr, DJ EMZ ou des cofondatrices Carla Genius et Mel Woods. Ça pourrait suffire mais Sixtion a donc également prévu une soirée au YoYo, au T7 avec en grosses têtes les Sud-Africains boss de l’amapiano DJ Phaphane et DBN Gogo. Et parce que la Fête de la Musique ne s’arrête jamais avec Sixtion, deux afters sont prévus, respectivement au Cabaret Sauvage et à la Machine du Moulin Rouge. Pensée en collab avec la Sunday, cette dernière sera marquée par le live de la chanteuse et danseuse Ntaba 2 London, dont le son mixe des nuances de rumba et de ndombolo. Sixtion, merci pour les travaux, pas pour notre lundi.

Quand ? tout au long du week-end
Où ? dans plusieurs lieux à Paris
Combien ? de gratuit à selon les soirées

Une prog de champion d’Europe avec les nouvelles têtes du rap

Une prog de champion d’Europe avec les nouvelles têtes du rap
Une prog de champion d’Europe avec les nouvelles têtes du rap
© Jeune Morty

Pour une Fête de la Musique de double champions d’Europe, c’est au Consulat que ça se passe ! Ici, c’est Paris, la marque lifestyle du PSG et Snipes déplient une prog qu’on qualifiera sobrement de démesurée avec plus de 30 noms sur le flyer. Pour la faire courte, tout ce que le rap (au sens large) a de nouvelles têtes aguichantes se relaiera sur la scène du Consulat : les révolutionnaires de la trap Jeune Morty et TH, le déjà mastoque Timar, la doublette 630G et 63KLUF ou la DJ beaucoup trop solide Renoiterrible. À signaler une carte blanche filée à Lyele, connu comme le producteur de La Fève. D’ailleurs, s’il n’est pas encore annoncé, quelque chose nous dit que ce dernier pourrait se cacher derrière le « Surprise Guest ». Après tout, il vient tout juste de signer son retour cette semaine avec le morceau Finis-les.

Quand ? de 14h à 1h
Où ? Le Consulat, 14 avenue Parmentier, Paris 11e

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Un plan avec le culte collectif LA CREOLE

Un plan avec le culte collectif LA CREOLE
Un plan avec le culte collectif LA CREOLE
© Fanny Viguier - Image d'illustration

Comme tous les ans, LA CREOLE annonce en dernière minute son événement de la Fête de la Musique. Comme tous les ans, ce sera devant leur fief, le restaurant Distrito Frances dans le Marais. Et comme tous les ans, ce sera l’un des meilleurs plans du soir avec une bande-son créolisant les sonorités, qu’il s’agisse d’afro, de gabber, de gwoka, de techno ou de bass, du kuduro ou du singeli. Le flyer laisse voir de nombreux fidèles comme Sylvère et GЯEG, respectivement en B2B avec Erna et Tatyana Jane. Pensez à regarder les fenêtres du premier étage, c’est là où ça s’ambiance le plus.

Quand ? de 17h à minuit
Où ? 25 rue du Pont aux Choux, 75003 Paris

Un triptyque hip-hop de haute volée à l’Olympia

Un triptyque hip-hop de haute volée à l’Olympia
Un triptyque hip-hop de haute volée à l’Olympia
© Louis Lepron pour Time Out Paris

Comme tous les ans depuis 2017, France Inter fête la musique à l’Olympia. Et comme tous les ans, elle le fera avec une prog de haute volée, et avec au micro, le journaliste Mehdi Maïzi, recrue de l’année avec son émission À la régulière. De 20h à 23h, les présents (faudra être vif) auront le loisir de s’ambiancer avec trois artistes parmi les plus excitants de l’époque. Tandis que le roi suisse Makala, comme à chaque fois qu’il monte sur scène, viendra en découdre en présentant les titres de son dernier projet YAMOTO – préparez-vous pour les backs sur le morceau Tribus disparues –, la nouvelle star Ino Casablanca régalera les gens avec son style hybridant flow en français qui claque comme une percu, synthés entêtants, guitares ibériques et beats électroniques. Dernier nom sur la brochure, celui du Canadien Chilly Gonzales, aka le pianiste préféré de ton rappeur préféré. Bénéficiant d’une carte blanche, Gonzo devrait faire marcher son carnet d’adresses plus fourni que la chaussette d’un élu RPR un jour de vote, lui qui a autant collaboré avec Drake il y a des années qu’avec toutes les stars de la nouvelle génération du rap (et bien au-delà) actuel – coucou Theodora, Le Juiice, Zinée ou Di-Meh. 

Quand ? dimanche 21 juin 2026, de 20h à 23h
Où ? 28 boulevard des Capucines, Paris 9e
Combien ? gratuit

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Une fiesta latino à Petit Bain

Une fiesta latino à Petit Bain
Une fiesta latino à Petit Bain
© Jetlag

C’est en train de devenir une tradition. Pour le 21 juin, Petit Bain s’associe une nouvelle fois au gang de Jetlag pour une Fiesta de la musique aux couleurs latines. Dès 18 h, ça commencera à danser sur les quais avec des lives et les DJ du crew, au choix Pedrolito ou Belo’ka. Au programme, évidemment beaucoup de reggaeton, de dembow, de cumbia et, sans doute, beaucoup de Bad Bunny. À minuit, tout le monde monte à bord de la barge pour une soirée (payante) jusqu’à 5 h 30 du matin.

Quand ? De 18 h à 5 h
Où ? Petit Bain, 7 port de la Gare, Paris 13e
Combien ? Gratuit puis à partir de 6,99 € (billetterie ici)

Une soirée solidaire avec les stars de la new gen (dont la Fève !)

Une soirée solidaire avec les stars de la new gen (dont la Fève !)
Une soirée solidaire avec les stars de la new gen (dont la Fève !)
© La Fève

Comme depuis plusieurs années, le collectif Undercover et Foot Locker ont annoncé une Fête de la musique solidaire dont tous les bénéfices seront reversés à l’asso Médecins du Monde, particulièrement active en Palestine, au Congo, au Liban ou au Soudan. Une sauterie qui aura lieu de 22h à 5h du côté de Virage et pour laquelle les orgas ont attiré une ribambelle de têtes de la new gen du rap français avec la Fève (oui oui), Sherifflazone, 63KLUF, (D)juno, Sacce mais aussi une demi-douzaine de DJs. Si les tickets sont déjà tous partis – pensez à la liste d’attente –, vous pouvez choper ici un t-shirt à 25 € ou des bracelets à 20 €, tous les bénéfices iront aussi à Médecins sans frontières.

Quand ? de 22h à 5h
Où ? Virage, 26 rue Hélène-et-François-Missoffe, Paris 17e
Gratuit ? 10 € (rejoindre ici la liste d’attente)

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Une prise de la Bastille avec les grosses stars du moment

Une prise de la Bastille avec les grosses stars du moment
Une prise de la Bastille avec les grosses stars du moment
© Tiakola

La Bastille, on s’y est souvent ambiancé, et ce 21 juin 2026 ne va pas déroger à l’histoire ! De 18h à minuit, Spotify va déplier une scène sur laquelle vont se relayer certaines des têtes les plus reluisantes de l’industrie qui, outre la nouvelle star Rnboi qui fera un concert, seront toutes là sur un format DJ set. Et quand on parle de grosses têtes, on exagère à peine puisqu’on entendra autant le roi de la mélo Tiakola, l’Essonnienne adepte du RnB Ronisia, l'hyperpopeuse Miki ou le rappeur Jeune Morty et la DJ, productrice et tellement plus Crystallmess, qui présenteront les morceaux de leur projet commun Jeune Morty Vol.1 sorti il y a quelques semaines.

Quand ? de 18h à minuit
Où ? Place de la Bastille, Paris 4e

Une ambiance soundsystem dans les Arènes de Lutèce

Une ambiance soundsystem dans les Arènes de Lutèce
Une ambiance soundsystem dans les Arènes de Lutèce
© Tweak Soundsystem

Si vous êtes un peu à l’affût des tendances nocturnes, vous avez dû capter que les soundsystems ont sacrément voix au chapitre ces derniers temps. Une culture que la radio FIP a décidé de célébrer dans toute sa diversité le 21 juin en faisant se rencontrer les caissons des entités colombiennes – qu’on appelle les picos – El Mastodonte et Picos la Sarumuya avec ceux des locaux de Tweak Soundsystem. Et parmi les DJs amenés à faire souffler les basses, on repère la culte colombienne Edna Martinez, le chef de Tweak Mains Courantes ou l’acteur Finnegan Oldfield en B2B avec Marcel Rockerz.

Quand ? de 15h à 22h
Où ? Arènes de Lutèce, 49 rue Monge, Paris 5e
Combien ? gratuit

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Une soirée brésilienne pensée par l’une des radios les plus stylées du monde

Une soirée brésilienne pensée par l’une des radios les plus stylées du monde
Une soirée brésilienne pensée par l’une des radios les plus stylées du monde
© Joséphine Peeters Photographie

Le Point Éphémère est sans doute l’une des plus fines, curieuses et classieuses progs du circuit. Alors, quand ils organisent leur Fête de la musique, ils se tournent vers une entité du même acabit : la radio londonienne NTS. Et histoire de coller à leur partenaire du soir Havaianas, les deux orgas ont concocté une affiche tendance baile funk avec, par exemple, la MC pionnière Deize Tigrona ou les DJs Isa Castelari, Priscila Fernandes ou Caio Prince.

Quand ? de 14h à minuit
Où ? Point Éphémère, 200 quai de Valmy, Paris 10e
Combien ? gratuit

Une fête de la musique hip-hop, RnB et bouyon

Une fête de la musique hip-hop, RnB et bouyon
Une fête de la musique hip-hop, RnB et bouyon
© RnBoi

Quelque chose nous dit que ça risque de bouchonner à l’angle des rues d’Hauteville et de Paradis. La raison ? C’est ici, au bar Divine, que JD Sports, en collab avec le collectif Sssound, a décidé d’installer son camp de base pour la Fête de la Musique. Et JD Sports fait fort avec quelques-uns des nouveaux noms parmi les plus reluisants de l’industrie : le golden boy RnBoi, la sensation bouyon Miimii KDS ou encore Kulturr. Arrivez tôt, très tôt.

Quand ? de 17h à minuit
Où ? Divine, 61 rue d’Hauteville, Paris 9e

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Nos restau préférés où danser

Le Dauphin

  • Gastronomique
  • Folie-Méricourt
  • prix 3 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Le Dauphin
Le Dauphin
© Guillaume Nadaud

Plongez sans flipper mais avec Le Dauphin dans un grand bain électronique de 12 h pour cette fête de la musique. En maître-nageuse des BPM, la patronne Jennifer Cardini (qui fit les belles heures du Pulp ou du Rex) invite Ams et DAWS, deux signatures de son label Correspondant, mais aussi ses complices de Barbieturix Rag et Nari Fishr. Laurent Cabut et le chef Anthony Salomon assurent le ravito : vins de Rémi Dufaitre, cocktails et pan-bagnat.

Où ? 131 avenue Parmentier, Paris 10e
Quand ? de 12 h à minuit

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Lavatronic

  • Pizza
  • Canal Saint-Martin
  • prix 1 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Lavatronic
Lavatronic
© Antoine Besse

Programme couleur et 40°C pour dimanche caniculaire chez Lavatronic, le petit dernier de la famille Chambre Noire. Outre les succulentes pizzas au levain on va trouver que du beau linge à la programmation, à savoir une tripotée de DJ multiculti et polygenre (de la minimale à la house, disons) : Clo,  Bambz, V.I.E., Bonitoboy ou Noëline… Le tout mouillé de vin nat’

Où ? 5 rue de la Grange aux Belles, Paris 10ᵉ
Quand ? de 16 h à minuit

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Rori

  • Pizza
  • Folie-Méricourt
  • prix 3 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Rori
Rori
© Benoît Rousseau

Pour la fête de la musique, la petite pizzeria aime traverser la rue et installer une scène sur la place en face. Cette année, Pulse, le collectif queer féministe, se charge de la programmation avec une brochette de queens des platines (Andy 4000, Kid Crayola, 22 h 30, Lola Ondi Kwa…) mais aussi des lives de Faë Sapienta, Lalla Rami ou Cannelle. Attendez-vous à un mélange afro, hip-hop, bouyon, house et plus encore, escorté des pizzas ricaines de Rori. Yummy !

Où ? 96 rue Jean-Pierre Timbaud
Quand ? De 18 h 30 à minuit.

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Mersin

  • Turc
  • Jaurès
  • prix 2 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Mersin
Mersin
© Mersin

Mersin, ce nouveau comptoir ouvert par l’équipe de Gemüse dans le 19ᵉ sort les enceintes et les assiettes de 14 h à minuit pour un accord street-food turque et BPM. La première partie va comprendre frites double cuisson, kebab et leur nouveauté, le tantuni, du bœuf épicé glissé avec de l'oignon au sumac et de la tomate dans un pain lavash. Et dans les oreilles, les DJ invités vont cuisiner différentes saveurs de house et de techno. Merci chef !

Où ? 123 av. Simon Bolivar, Paris 19ᵉ
Quand ? De 14 h à minuit.

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Cornichon

  • Français
  • Folie-Méricourt
  • prix 2 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Cornichon
Cornichon
© Cornichon

Sous ses atours de bar-tabac pompidolien, le Cornichon a un cœur de jeune teufeur qui bat. La preuve avec sa programmation pour la Fête de la musique digne d’une festoche dans un champ belge. Autour du système-son monté par Orange décibel on va trouver Alys et son hardcore martial ; Joans Alexander en B2B avec TSIP pour une session Miami bass vivifiante et Low Jack en colocation avec Cyrus Goberville, curateur de la programmation culturel de la Bourse De Commerce pour un back 2 back enrichi en basses et en dancehall. Et on mange quoi avec ça ? Des paninis, des churros et des frozen margaritas ! Un jeune, on vous dit.

Où ? 2 rue des Goncourt, Paris 11e
Quand ? de 17h à minuit

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Cendrillon

  • Belleville
  • prix 3 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Cendrillon
Cendrillon
© Karim Sirine

La joyeuse bande de Cendrillon, meilleure Junk deluxe aux Time Out Paris Food & Drink Awards 2025, a décidé de prendre pied sur la rue Piat pour une block party à la bonne franquette. Des viandes jetées sur la braise, des cocktails et des pizzas sorties du four du voisin. La musique va être assurée par des DJ mystère (ça sera plutôt des potes que Solomun si vous voulez notre avis) mais aussi par toi, public, puisqu’une machine à karaoké va être proposée (2€ la bonne chanson, 5€ la mauvaise !).

Où ? 50 rue Piat, Paris 20e
Quand ? De 14h à tard

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Le Canard sauvage

  • Strasbourg-Saint-Denis
  • prix 3 sur 4
  • 4 sur 5 étoiles
  • Recommandé
Le Canard sauvage
Le Canard sauvage
© Davina Chang

Déjà accolé au théâtre Antoine, le restau de Greg Back s’acoquine aussi avec la muse de la musique pour ce 21 juin. Le collectif The Boogie Cartel débarque ainsi d’Angleterre pour s’occuper des platines avec une sélection résolument discoïde et à fort potentiel de chaloupance. Et afin de rester dans une ambiance estivale relâchée, le chef Jack Bosco Baker va envoyer des burgers et des hot-dogs afin de fournir des calories aux danseurs. Bref, si vous êtes dans le coin, passez au Canard (vous l’avez ?).

Où ? 14 bd de Strasbourg, Paris 10ᵉ
Quand ? À partir de 15 h

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A La Renaissance

  • Bistrot
  • Roquette
  • prix 3 sur 4
  • 5 sur 5 étoiles
  • Recommandé
A La Renaissance
A La Renaissance
© DR

Sa coupe en brosse façon Prince de Bel-Air, sa moustache luxuriante et ses costumes impeccables vous disent quelque chose ? C’est normal, Nelson d’Araujoo officie derrière moultes platines à Paris (La Caserne, l’Alcazar, le Rosa-Bonheur des Buttes…). Pour la fête de la musique, il va déployer son mix baile funk, house acidulée et disco devant A La Renaissance ! Pour les plaisirs solides et liquides, on fait confiance à Carina Soto Velásquez et Joshua Fontaine. Attention, la soirée ne dure que 3 h (la malédiction du dimanche), il va falloir être précis.

Où ? 87 rue de la Roquette, Paris 11ᵉ
Quand ? De 21 h à minuit.

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Fellows Saint-Germain

Fellows Saint-Germain
Fellows Saint-Germain
© Fellows Saint Germain

Heureusement que Fellows est là pour mettre un peu de végétal et de rive gauche dans cette fête de la musique. Le petit dernier du Maslow Group en plein Saint-Germain-des-Prés va pousser les tables pour ménager un dancefloor. À partir de 19 h, va s'y produire un line-up très Finta : Lis4turn (baile et hip hop), Made (plutôt dancehall), Bizarre (disco), DJ Kekely (shatta)… Originalité : c’est platines ouvertes entre 17 h et 19 h si vous voulez vous lancer dans la carrière de DJ (après une assiette de pâtes végé).

Où ? 2 rue Félibien, Paris 6e
Quand ? de 17h à minuit

Toy

Toy
Toy
© Sam Hendel

La nouvelle adresse de Solal Martin-Grondard, taulier des Œillets, le bar à vins le plus schlague et tanique du 11ᵉ, sort les enceintes et la grosse artillerie musicale pour sa première Fête de la Musique. On y croisera par exemple Yuko Kakizawa et sa house balearic ou Mark Gurney, DJ oenophile venu de Londres, imbattable en malbec comme en space funk. Côté menu, le chef George Black ne fait pas des habituels bols de ramen mais du fried chicken à faire couler avec des vins nat.

Où ? 21 rue Saint-Nicolas, Paris 12ᵉ
Quand ? De 14 h à 2 h.

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