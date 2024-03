Dans le 93, tous les voyants sont au vert pour la 41e édition du formidable festival de jazz Banlieues Bleues

Pendant un mois, c’est fréquence 93 pour le meilleur du jazz. Car oui, elle a beau être estampillée terre de rap, la Seine-Saint-Denis héberge aussi Banlieues Bleues, festival germinal célébrant depuis 1984 les plus belles scènes jazz et musiques du monde, qui a accueilli quelques noms un peu connus du genre Miles Davis, Nina Simone ou Michel Petrucciani. Une glorieuse histoire qui s’apprête à se décliner une 41e fois du 8 mars au 5 avril dans plusieurs salles du département; avec toujours des grosses têtes, des créations spéciales et des nouvelles perles.

De quoi cumuler un max de Miles Davies

Pour vous donner une idée de l’élasticité du spectre proposé, regardons des deux côtés du calendrier : alors que le lever de rideau sera marqué par la création de la harpiste souliste Sophye Soliveau, c’est la jazzwoman multi-instrumentiste chicagoane Angel Bat Dawid, flanquée de son groupe entièrement féminin Sistazz of the Nitty Gritty, qui le refermera. Entre ces deux dates, c’est du nectar dans toutes les chapelles stylistiques avec (entre autres) cette soirée réunissant les deux figures maliennes que sont la chanteuse Mamani Keita et le virtuose de la guitare Vieux Farka Touré (fils du légendaire Ali) ; ou la date du duo père-fils guitare-violoncelle Pedro Soler et Gaspar Claus.

On termine en mentionnant la formation Astéréotypie, groupe post-punk en partie formé de musiciens autistes, dont les performances ultra-intenses sont parmi ce que vous verrez de plus viscéral en ce moment (courez écouter leur tube “Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Dr​ô​me”). Comme d’hab, rap, world ou jazz, 93 tu peux pas test !

Quand ? du 8 mars au 5 avril 2024.

Où ? dans plusieurs lieux en Seine-Saint-Denis.

Combien ? selon les concerts (billetterie ici).