Dans le 9e, ce chef star d'Insta s’offre un gros coup de Colère

On avait bien aimé l’Orgueil d’Eloi Spinnler, jeune chef de 29 ans, et sa bistronomie intraitable sur la saison comme sur la réduction des déchets. La star d’Insta avec ses recettes rigolotes (et ses 220k abonnés) revient avec une deuxième adresse dans le 9e baptisée Colère afin de rester dans le thème des péchés capitaux.

Les archis Friedmann & Versace y signent un élégant décor d’inspiration gréco-Art déco avec des tons évidemment rouges (de colère) et un impressionnant masque grimaçant. Au menu, des recettes voyageuses et toujours respectueuses (truite et leche de tigre, tataki de veau au kimchi, merlu en croûte de sel…) qui se déclinent dans une formule midi à prix zen (23 € entrée et plat) ou, le soir, dans un menu Théâtre en quatre étapes servi dans une salle « cachée » face à la cuisine ouverte. Promis, on ira tester sans s’énerver !

Quand ? tous les jours, midi et soir.

Où ? 39 rue Richer, Paris 9e.