Nos recettes des meilleurs chefs Time Out

Voici déjà plus d’un an que Time Out, pourtant plus habitué à bourlinguer dans tout Paris qu’à pantoufler à la baraque, a décidé de vous mitonner un dossier « Fond de Placard ». L’idée ? Rendre hommage à nos chers établissements parisiens et leurs plats cultes, que vous pouvez ici reproduire à la baraque.



Pour le coup, on a demandé à nos chefs et cheffes préférés (ceux dont les établissements ont été notés 4 ou 5 étoiles par notre équipe de journalistes) de vous mitonner un plat iconique et sur-mesure, à tortorer seul ou à plusieurs. Entrées, plats, desserts… En mode street food, healthy ou carrément gastro (sortez les nappes)… Sans plus tarder, découvrez notre very best of des meilleurs plats made in Paris. Et comme dirait Joël : bon appétit bien sûr !