Dans le jardin des Tuileries, un restaurant éphémère va conjuguer le beau et le bon

Que ce soit durant les Fashion Weeks, les foires d’art contemporain ou de design, la gastronomie s’est imposée comme un maillon essentiel du continuum de l’expérience artistique qui va désormais des cimaises (ou des podiums) à l’assiette. Ainsi Matter & Shape, le salon de design initié en 2024 par Matthieu Pinet, qui déploie sa troisième édition du 6 au 9 mars, va proposer de nouveau un restaurant éphémère en marge des objets exposés. Cette année, c’est Balbosté, le studio culinaire de Charlotte Sitbon qui se retrouve en charge de régaler les accros au bon et au beau.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Balbosté (@balboste_paris)

Aux côtés du chef Yeosung Jun et de la cheffe pâtissière Iris Fumey, Thomas Graham (qui s'est envolé de la Cantine de Terroir d’Avenir) va proposer des plats travaillés comme des œuvres : monochrome de rhubarbe, hachis parmentier cubiste, mille-feuille chocolat et câpre kandinskyen… le plus difficile va être sans doute de trouver le courage d’y plonger une cuillère ! Il reste encore quelques places pour le dîner en 4 étapes de cette incroyable exposition comestible. Prix du ticket ? 160 €.

Où ? Jardin des Tuileries

Quand ? du 6 au 9 mars au dîner

Réservation