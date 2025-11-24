Nespresso ouvre sa Maison dans un hôtel particulier du Marais : un coffee concept store où la marque réunit designers, chefs et créatifs – de Kévin Germanier à Mory Sacko en passant par The Social Food – pour signer collaborations, recettes exclusives et éditions limitées autour du café.

Ouvert au numéro 47 de la rue Vieille-du-Temple, le premier coffee concept store Nespresso au monde s’est entouré d’une clique très parisienne d’artistes, de créatifs et de chefs pour pimper son offre. D'abord, Rudy Guénaire – designer classé dans la liste AD100 – pour réinventer un monument du XVIIᵉ siècle en adresse contemporaine, histoire de renouer avec les origines de la marque, née en 1986 du désir d’Eric Favre d’offrir à sa femme italienne l’expertise d’un espresso de barista à la maison.

© Madame Rêve

Parmi les autres « Amis de la Maison », on retrouve le designer Kévin Germanier, responsable des costumes de la cérémonie de clôture des Jeux de Paris 2024, qui a imaginé les tenues des baristas, ainsi que Pedro Winter, patron du label Ed Banger, à qui l’on doit une playlist de 100 heures censée capter l’esprit du lieu.

En juillet, l’artiste Thomas Lélu était venu poser sur le mur l’une de ses fameuses petites notes écrites à la main, tandis que le duo Shirley Garrier et Mathieu Zouhairi, du studio culinaire The Social Food, a conçu un coffret pour la fin de l'année (composé notamment de capsules du fameux café India Monsoon et d’un beau gros bouquin à poser sur la table), ainsi qu’une série de beignets et une recette de latte japonais désormais à la carte.

© Nespresso

Une carte qui va encore prendre des couleurs avec la collaboration annoncée avec Mory Sacko pour le mois de décembre. Le chef étoilé, derrière MoSugo, MoSuké ou le Lafayette’s, signera une recette de café et une pâtisserie exclusives. Il a également imaginé un coffret « Rituel de Café » en édition limitée, composé d’un café Congo, d’un travel mug et d’épices Nomie.

Où ? Maison Nespresso, 47 rue Vieille-du-Temple, Paris 4e.

Quand ? tous les jours, 8h-19h30.