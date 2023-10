Dans une ancienne gare de stockage de charbon, une teuf ambiance sorcellerie électronique pour Halloween

Oui, on a versé des larmes de sang en lisant le texte de présentation de ce plan Halloween de la Station rédigé en police gothique. Heureusement, le lieu téléguidé par le Collectif Mu se fait pardonner avec une prog et une ambiance alternative de qualité hémoglobine A+.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par La Station - Gare des Mines (@stationgaredesmines)

Dans une salle spécialement reliftée par les designers Thomas Lelouch et Clémence Mars, une petite dizaine d’artistes vont se relayer : le Brit Ceephax Acid Crew, petit frère de Squarepusher devenu sorcier de l’acid derrière ses machines ; l’Italienne Tadleeh et ses angoissants beats électroniques ; ou Diggin Speakrine, la DJ de la webradio Station Station, qui réunit des ambiances aussi éloignées que la trance et le dancehall. En espérant que la police des polices sera passée d’ici là.

Quand ? samedi 28 octobre 2023, de 22h à 5h30.

Où ? à la Station, 29 avenue de la Porte-d’Aubervilliers

Combien ? à partir de 12, 72 €.

Pour plus de plans d'Halloween

Halloween et ses réjouissances approchent à grand renfort de bals costumés musicaux, de fausse hémoglobine et d'ambiances (presque) terrifiantes. Et comme les bons plans citrouilles sont durs à trouver (et font parfois flipper), chez Time Out, on a fait minutieusement le tri pour ne garder que la crème de la crème, tous genres confondus. Sur notre étal des meilleures choses à faire le 31 octobre, des soirées clubbing avec déguisements de rigueur, un ball voguing, des films à faire dresser les poils et bien d’autres choses. Ne reste plus qu’à choisir le bon costume.